Deniziane mostra antes e depois de procedimentos estéticos e resultados impressionam

Após pedidos dos fãs, a ex-BBB Deniziane compartilhou os resultados das cirurgias plásticas que realizou recentemente: "Vocês pediram tanto"

Nesta segunda-feira, 17, Deniziane Ferreira compartilhou com os seguidores o resultado das cirurgias plásticas que fez recentemente. Após muitos pedidos dos fãs, a ex-BBB 24 publicou um antes e depois dos procedimentos que realizou no início de maio deste ano.

Para quem não sabe, Anny colocou 360 ml de silicone nos seios e fez uma cirurgia plástica focada na melhora do contorno corporal, que também ressalta os músculos. "Vocês pediram tanto o antes e depois", escreveu a influenciadora nos Stories do Instagram.

Confira o resultado:

Deniziane comemora mudança para São Paulo com o filho

Após a sua participação no BBB 24, Deniziane está oficialmente de mudança para São Paulo com o filho, Lucca, de 2 anos. No último sábado, 15, a influenciadora compartilhou uma foto tirada no caminhão de mudanças e comemorou a novidade.

Para celebrar a nova fase, a ex-BBB citou a letra da música Em Busca da Minha Sorte, de Thiaguinho. "Hoje eu acordei com o pé direito. E resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar. O que é meu ninguém pode tirar", disse ela na legenda da publicação.

"Bora, São Paulo?", completou Anny na legenda da foto, em que ela segura o filho no colo dentro da caçamba do caminhão. Nascida em Esmeraldas (MG), Anny voltou para o interior de Minas Gerais após ser eliminada do reality. A influenciadora chegou a viajar diversas vezes para São Paulo e Rio de Janeiro por conta de compromissos profissionais, mas só agora vai ter uma residência fixa na capital paulista.