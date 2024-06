Daniella Cicarelli posta foto inédita de seu terceiro casamento

No Dia dos Namorados, Daniella Cicarelli posta fotos com seu marido atual e chama a atenção com clique inédito do casamento deles

A apresentadora Daniella Cicarelli se declarou para o seu marido, o empresário Guilherme Menge, nesta quarta-feira, 12, de Dia dos Namorados, e chamou a atenção ao postar fotos em clima de romance com seu amado.

Inclusive, a famosa surpreendeu ao revelar um clique inédito do casamento deles, o terceiro da vida da modelo. No registro, Cicarelli apareceu com um vestido nada discreto, apenas a cor foi branca foi clássica, pois, o modelo foi bem curtinho e deixou suas pernas torneadas à mostra. Ao lado de bicicletas, o casal surgiu na praia de St Barth, no Caribe, para celebrar a união.

"Feliz dia dos Namorados! Ao invés de escrever coisas lindas (vou sussurrar tudo no ouvido dele) quero saber aqui o que mais te irrita no seu companheiro/a. Solteiros podem contar do ex. E inclusive falar aqui que está solteiro. Eu começo: -Ele usa meu desodorante e é claro, o meu shampoo mais caro (e em abundância) Ps1. Eu te amo Ps2. Hoje também é nosso aniversário de casamento", brincou e falou sobre a data ser duplamente comemorativa.

Em 2018, Daniella Cicarelli se casou pelar terceira vez. Antes do atual marido, ela viveu um casamento com o pai de sua única filha Ana Beatriz, Frederico Schiliró, com quem ficou até 2015. Antes disso, a famosa teve uma cerimônia luxuosa com o jogador Ronaldo em fevereiro de 2005.

