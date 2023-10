Você sabia? Ronaldo já viveu casamento relâmpago com Daniella Cicarelli

Em 2005, Ronaldo e Daniella Cicarelli planejaram casamento milionário que movimentou o mundo dos famosos

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno (47) possui uma longa lista de polêmicas em sua carreira e uma delas envolve seu relacionamento com a apresentadora Daniella Cicarelli (44). Isso porque os dois viveram um casamento relâmpago que durou cerca de 86 dias.

Em fevereiro de 2005, os dois trocaram as alianças em um evento luxuosíssimo, no castelo de Chantilly, na França. Na época, eles desembolsaram cerca de R$ 1,5 milhão. Aproximadamente o casal teria desembolsado o valor de US$ 2.500 por convidado.

Programada para 250 convidados, entre eles diversos famosos, a festa acabou saindo um pouco do controle e gerando algumas confusões. Em entrevista ao Domingão do Faustão, Daniella confessou que viveu momentos de puro caos: "Não tivemos lua-de-mel, a gente teve uma lua de melda".

Uma das polêmicas foi protagonizada pela modelo Caroline Bittencourt, que acompanhava o empresário Alvaro Garnero, amigo de Ronaldo. Ela foi barrada na porta do castelo devido a confusão que os penetras causaram no ambiente. "Várias pessoas foram tiradas", disse Cicarelli.

Em meio ao burburinho do relacionamento, o casamento entre Ronaldo e Daniella foi finalizado em maio do mesmo ano. Através de um comunicado emitido pela assessoria dos dois, ambos afirmaram que iriam manter a intimidade em particular.

"O jogador Ronaldo e a apresentadora Daniela Cicarelli informam oficialmente que estão separados e reservam-se ao direito de não dar maiores detalhes sobre o episódio", disse a nota.

Apesar de todos os gastos e polêmicas, Ronaldo e Cicarelli, que estavam juntos a pouco menos de um ano, não chegaram a ser oficialmente casados. Isso porque o ex-jogador ainda tinha pendências Milene Domingues, mãe de seu primeiro filho, Ronald.

Vale destacar que um mês antes do término, o casal chegou a anunciar que Cicarelli estava grávida. No entanto, ela acabou perdendo o bebê e, logo em seguida, a notícia foi ocupada pelos rumores da separação.

Em entrevista à Playboy, a modelo contou que o relacionamento chegou ao fim depois de uma traição de Ronaldo. Apesar de nada confirmado, pouco antes do anúncio oficial ser feito, o ex-atleta chegou a ser visto curtindo sozinho a festa de aniversário de David Beckham.