Rihanna diz que 'mal pode esperar para voltar' ao Brasil em novo vídeo

'Sinto falta de vocês', disse Rihanna; Camilla de Lucas postou vídeo com a cantora em seu Instagram nesta segunda-feira, 29

A influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas compartilhou, nesta segunda-feira, 29, o encontro que teve com Rihanna durante um evento da Fenty Beauty, em Los Angeles, neste final de semana. Por meio do Instagram da carioca, a cantora que não vem ao Brasil há quase dez anos, deixou um recado especial para os brasileiros:

"Brasil, mal posso esperar para voltar. Sinto falta de vocês", disse a cantora ao mandar um recado para os fãs brasileiros. Ao longo de sua carreira, a cantora se apresentou no Brasil em dois momentos: 2011 e 2015.

A ex-BBB e influenciadora comemorou o feito de poder estar presente no evento da marca de cosméticos da cantora e conseguir falar com ela: "Apesar de todo esse surto, tive a oportunidade conversar com a queen e ela já chegou elogiando meu vestido e dizendo que eu estava linda! Pude dizer pra ela segurando em suas mãos e olhando nos seus olhos o quão inspiradora ela era. E depois disso, eu peguei meu celular e pedi pra ela uma foto e pra mandar um recado para vocês, meus seguidores que tanto torcem pelo meu trabalho", escreveu na postagem.

A influenciadora chamou a atenção dos internautas, no entanto, foi a reação da brasileira ao conhecer a cantora em um evento. Na ocasião, Rihanna fez um desfile pelo evento, onde cumprimentou vários convidados e acabou tocando nas mãos de Camilla de Lucas, que estava distraída com seu celular no momento. Ao perceber o que havia acontecido, a ex-sister ficou chocada e arregalou os olhos.

Giovanna Ewbank encontra Rihanna e ganha mensagem especial para filha

Além de Camilla de Lucas, outra brasileira que conheceu Rihanna foi a apresentadora Giovanna Ewbank. Em Los Angeles para participar do mesmo evento, a esposa de Bruno Gagliasso teve a oportunidade de conversar com a cantora e dividir um momento muito especial.

Emocionada com o encontro, Gioh compartilhou uma selfie feita entre as duas e ainda mostrou um vídeo do encontro. Na ocasião, a ruiva disse que sua filha, Titi, de 10 anos, era muito fã de Rihanna e a cantora deixou uma mensagem especial para a pequena.