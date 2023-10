Ronaldo já se casou quantas vezes? Relembre relacionamentos do Fenômeno

Antes de trocar as alianças com Celina Locks, o ex-jogador Ronaldo já se casou outras vezes

Na última semana, o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário (47) chamou atenção ao oficializar sua união com a modelo Celina Locks (32), em Ibiza, na Espanha. Acontece que esta não é a primeira vez que ele se casa e, nem mesmo, que gasta milhões em um evento matrimonial.

Antes de se casar com Celina, com quem tem um relacionamento desde 2015, o diretor do Cruzeiro já trocou as alianças outras três vezes. A primeira vez aconteceu em 1999, com Milene Domingues, mãe de seu filho mais velho, Ronald. Eles ficaram juntos por três anos e se separaram em 2003.

O segundo casamento do ex-jogador foi com a modelo e apresentadora Daniela Cicarelli. O evento milionário aconteceu em 2005 e foi um dos mais polêmicos da história. Eles ficaram juntos por apenas três meses.

Considerado o "casório do ano", a cerimônia contou com 250 convidados e aconteceu no castelo de Chantilly, na França, e teve um custo em torno de R$ 1,5 milhão. Aproximadamente o casal teria desembolsado o valor de US$ 2.500 por convidado.

Leia também: Famosos falam sobre primeiras fotos oficiais do casamento de Ronaldo e Celina: ‘Lindos demais'

Logo em seguida o mineiro teve um envolvimento com a advogada Bia Antony, com quem teve duas filhas: Maria Sophia e Maria Alice. Eles ficaram sete anos juntos, tornando esse o casamento mais longevo de Ronaldo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por C E L i N A (@celinalocks)

QUEM É A ESPOSA DO EX-JOGADOR RONALDO?

Modelo há 15 anos, Celina Locks nasceu em Curitiba, no Paraná, e soma mais de 400 mil seguidores no Instagram. Para além da carreira no mercado da moda, ela também se lançou como empresária com sua própria marca de beleza. Em um relacionamento com Ronaldo desde 2015, ela é a quarta mulher a subir ao altar com o ex-jogador.

Com uma vida profissional agitada, Celina Locks realiza um de seus sonhos ao se casar, mas ainda guarda outros para o futuro. "Tenho o sonho de casar e de ter filhos, mas tenho outros sonhos para realizar antes. Por isso, fiz essa brincadeira de que meu filho é a minha marca."

"Algumas pessoas ficaram chateadas porque queriam me ver com um bebê, mas minha vida está muito corrida agora. Não é o momento ainda", declarou a empresária em entrevista à Quem, em 2022, após virar assunto com um post de sua marca.