Amanda Meirelles revela intuição sobre sexo do segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Amiga de Viih Tube e Eliezer, Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, suspeita sobre sexo do bebê, em entrevista à CARAS Brasil

Viih Tube (23) e Eliezer (34) revelaram, durante o programa Mais Você desta segunda-feira, 29, na TV Globo, que estão à espera do segundo filho. Os pais da pequena Lua, de 1 aninho, estavam radiantes com a notícia, já que tentavam, desde o ano passado, dar um irmãozinho para a primogênita. Quem está superfeliz com a novidade, é a médica e influenciadora digital Amanda Meirelles (33), campeã do BBB 23, que é amiga do casal. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela sua intuição sobre o sexo do bebê.

"Estou muito feliz com essa notícia maravilhosa. Tenho certeza que será mais uma benção na vida dessa família tão linda e especial. Que a cada dia que passa, encanta ainda mais. Já estou ansiosa para saber o sexo e algo me diz que vai vir um menininho. Que venha abençoado, cheio de saúde, porque amor com certeza vai ter nessa família", deseja Amanda.

No bate-papo com Ana Maria Braga (75), Viih conta que a criança está prevista para nascer em novembro. "A gente está com 12 semanas", contou a ex-BBB 21, que garantiu que fará um chá revelação para contar o sexo do filho. "Mas estou bem traumatizada. Vai ser só com a família", confessa ela, que transmitiu o chá revelação da Lua online, em 2022.

No Instagram, a empresária e influenciadora digital mostrou o momento em que descobriu a gravidez. “Estamos grávidos de novo! Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas, quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha”, começou.

“Ainda eram poucas semanas para poder contar para vocês, mas quis compartilhar a trajetória mesmo assim até para servir de inspiração para as mamães que estão tentando e passam pela frustração do negativo várias vezes. Descobrimos com 3 semanas, antes da minha menstruação atrasar. Reparem que eu não conseguia nem olhar para o visor, com medo de que fosse mais um negativo, mas o positivo já estava lá. Estamos muito felizes, mamães que estão tentando, acreditem! Uma hora o positivo vem”, finalizou Viih.