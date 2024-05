Pedro Scooby elogia decisão de Cintia Dicker: 'Cannes pode esperar, RS não'

Indireta? Pedro Scooby deixou uma mensagem para a esposa, Cintia Dicker, após alguns brasileiros posarem no Festival de Cannes

O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 17, para compartilhar um desabafo a respeito do Festival de Cannes, na França. Em seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22 elogiou a esposa, Cintia Dicker, por cancelar sua ida ao evento em meio a tragédia das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

A modelo decidiu seguir no Brasil para auxiliar as vítimas das regiões afetadas. Na última semana, Pedro Scooby retornou para sua casa, no Rio de Janeiro, após passar alguns dias resgatando pessoas ilhadas no RS.

Através de um texto, o famoso deixou uma ‘indireta’ aos brasileiros que escolheram marcar presença no Festival de Cannes. "Nada contra quem foi, até porque cada acho que cada um está no seu corre diário, para trabalhar e não deixar a peteca cair…", iniciou ele.

E completou: "Mas muito orgulho da minha mulher Cintia Dicker, que cancelou sua ida para trabalhar em Cannes, para ficar enchendo caminhões de doações para o Rio Grande do Sul".

A esposa de Pedro Scooby repostou a mensagem do surfista e concordou com o recado: "Te amo! Cannes pode esperar, o RS não". Vale lembrar que brasileiros como Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Isabelle Drummond e Bruna Biancardi estão no Festival.

Na última quinta-feira, 16, Cintia Dicker falou um pouco sobre as doações recebidas para ajudar os gaúchos. Em uma sequência de stories em seu Instagram, a modelo lamentou que pessoas ainda estejam enviando roupas em más condições.

"Sujo, manchado, calcinha e sutiã usado, não vamos levar, tá? Então pensa com carinho, que vocês têm que dar o que gostariam de receber, o que vocês colocariam no filho de vocês, tá?", alertou a ruiva.

Pedro Scooby elogia Cintia Dicker - Foto: Reprodução / Instagram

