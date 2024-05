Wanessa fala sobre reconciliação com Dado Dolabella: 'Uma nova chance'

Em entrevista à Revista CARAS, Wanessa Camargo fala de críticas após o BBB 24 e afirma que ela e Dado Dolabella estão juntos novamente

Assim que deixou o BBB 24, o relacionamento de Wanessa Camargo (41) e Dado Dolabella (43) teve um breve rompimento. Mas o amor falou mais alto e o casal reatou. Em entrevista à Revista CARAS, a cantora fala, além do retorno aos palcos, de críticas pós-reality e planos para 2024, sobre a reconciliação com o ator. "Uma nova chance", diz.

Wanessa e Dolabella namoraram entre 2000 e 2002, e reataram em 2022, meses após ela anunciar o fim do casamento com o empresário Marcos Buaiz, com quem tem dois filhos. O segundo término veio logo depois da saída da cantora do BBB, quando ela disse que precisava "olhar para si". “A gente resolveu dar uma nova chance para a nossa história”, conta.

A participação de Wanessa no Big Brother Brasil rendeu muitas críticas. A artista comenta que a opinião pública não afetou sua saúde mental. "Na pandemia, passei pela síndrome do pânico, que voltou muito forte. Saio do BBB muito forte porque o estresse é gigantesco e, mesmo assim, não tive uma crise de pânico por lá. Desde que saí, não tive nenhuma outra crise. Saí do programa com uma certeza: de que eu sou muito corajosa. E eu não me via assim. Se eu enfrentei isso, posso enfrentar muita coisa. Fui muito resiliente. Minha saúde mental está cada vez melhor. Me sinto mais madura, mais aberta", conta.

Wanessa voltou aos palcos com um show triunfal em São Paulo, no dia 10 de maio, e revela quais são os próximos planos da carreira. "A arte nos deixa chegar mais pertinho do céu. Uma mesma frase dita numa música ou falada parece que é absorvida mais rápido por meio da canção. Eu me completo ao trabalhar com a emoção das pessoas. Isso me dá propósito de vida. Eu amo o palco!", ressalta.

"Estou reorganizando a casa. Reorganizei a família, a equipe, estamos com muita gente nova. É assim que trabalho. Passo alguns dias me ouvindo, pensando em sonoridade, em temática. Vou buscando as pessoas ideais para esse trabalho. Já tenho algumas ideias, pistas do que quero trazer. Mas é um processo que vou viver para organizar as ideias. Não vai demorar muito. Sou uma pessoa que fica preocupada com cada detalhe. Gosto de liderar as coisas todas. Vem muita coisa boa pela frente! O mais importante de tudo é voltar aos palcos. Nós tivemos um aumento gigantesco da procura dos shows", finaliza.