Wanessa Camargo reúne ex-BBBs em primeiro show de retorno aos palcos

Ex-BBBs Yasmin Brunet, Fernanda Bande, Pitel e Raquele prestigiaram a volta da cantora Wanessa Camargo aos palcos em show da artista em SP

Wanessa Camargo está de volta aos palcos! A cantora fez sua primeira apresentação aos fãs desde a sua participação no BBB 24, da Globo. O show aconteceu durante a noite de sexta-feira, 10, em uma casa noturna em São Paulo, e contou com a presença de diversos famosos, incluindo ex-colegas de confinamento da artista.

Entre os convidados que prestigiaram Wanessa, estavam os ex-BBBs Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Yasmin Brunet, Marcus Vinicius, Michel, Lucas Buda, Lucas Luigi e a esposa, Hellena Claudia, Nizam, Lucas Pizane, Giovanna Lima e Raquele - que fez uma participação especial e cantou ao lado da amiga no palco.

Além dos amigos da cantora, familiares também estiveram presentes na noite especial. Zilu Camargo e Camilla Camargo, mãe e irmã de Wanessa, e José Marcus, primogênito da artista, posaram coladinhos em diversas fotos com a estrela da noite.

A volta de Wanessa Camargo aos palcos não foi a única novidade: antes de iniciar o show, a ex-participante do BBB 24 confirmou a reconciliação com o ator Dado Dolabella. Os dois haviam terminado o romance assim que ela foi desclassificada do reality show da TV Globo.

"Está tudo bem. Estamos juntos, vivendo nossa história. Queremos fazer nosso caminho. Não precisamos contar tudo. Já tínhamos sido flagrados juntos, mas hoje ele está aqui e todos vão ver que voltamos oficialmente. É uma história de anos", disse a famosa em entrevista ao site G1.

Em sua declaração, Wanessa Camargo ainda falou um pouco sobre como aconteceu a reconciliação e celebrou estar de volta ao lado do amado. "Mas a gente reatou, sim. A gente conversou bastante. E a gente tá tendo mais uma chance pra gente, porque não é uma história de alguns dias atrás. E a gente sempre pode batalhar pelo amor", relatou ela.

Confira as fotos do retorno de Wanessa Camargo aos palcos: