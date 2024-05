Atriz trans de ‘No Rancho Fundo’ fala sobre seu filho com marido trans: ‘Presente'

Isis Broken, atriz trans de ‘No Rancho Fundo’, revela detalhes sobre a chegada de seu filho com o marido trans e desabafa sobre preconceitos

Isis Broken, que ganhou destaque por papel como ‘Corina Castello’ na novela ‘No Rancho Fundo’ da Globo, compartilhou detalhes sobre a chegada de seu filho com o marido, que é um homem trans, Aqualien. Apesar de ainda enfrentar muito preconceito, a atriz revelou que o herdeiro, Apolo, foi um presente que simboliza a liberdade na vida do casal.

Em entrevista ao Extra, Isis contou que ela e o marido não tinham planos de ser pais e a chegada do pequeno, que está com dois anos, foi uma grata surpresa: “Não tinha passado isso na minha cabeça. Eu e meu esposo tínhamos acabado de começar a nos relacionar. Ele é um homem trans, e existe um certo tabu com homens trans”, iniciou.

“Acham que eles não podem engravidar, devido aos hormônios. Porém, acabou acontecendo. E foi um grande presente para nós. O nascimento de Apolo também levantou um debate sobre os corpos trans não estarem limitados àquilo que a sociedade impõe”, ela celebrou o nascimento do herdeiro e a representatividade para a comunidade.

Na sequência, Isis contou que o pequeno transformou a vida do casal: “A minha vida e a do meu marido mudou completamente. Mas somos gratos e felizes. Dessa união, surgiu um amor, um carinho inexplicável pelo nosso bebê. Além de novos aprendizados como mãe e pai, e um novo gás para lutar por um mundo mais livre e representativo”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isis Broken (@isisbroken)

Embora tenha motivos de sobra para celebrar, Broken refletiu sobre a luta contra o preconceito: “Infelizmente, ainda não podemos dizer que pessoas trans ou a comunidade LGBTQIAP+ não sofrem preconceito. As doses de discriminação podem ser diárias quando se vive numa sociedade machista, racista e transfóbica”, contou.

Inclusive, Isis comentou sobre a representatividade em seu primeiro papel na emissora: “Ser uma das representantes dos corpos trans é extremamente significativo, especialmente neste momento histórico para a TV brasileira. Ver corpos trans em todos os horários das novelas está contribuindo para um ajuste social muito necessário”, disse.

“É fundamental que atores e atrizes trans tenham oportunidades de interpretar papeis que não se limitem a narrativas trans, ampliando a representação e potencializando nossa presença na mídia. Estamos hackeando novos espaços, mas é preciso entender que não é só passar por lá, e sim permanecer nesses espaços”, ela comemorou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isis Broken (@isisbroken)

Atriz de No Rancho Fundo revela rotina como descendente indígena:

O elenco de ‘No Rancho Fundo’ está repleto de representatividade. Destaque na programação da TV Globo com a personagem Benvinda, a atriz Dandara Queiroz tem celebrado a ótima fase da carreira e sua estreia na televisão. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre como mantém viva em sua rotina detalhes da cultura indígena.