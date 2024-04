Personal relembra início do affair com Gracyanne Barbosa

Personal trainer Gilson de Oliveira participa do programa Fofocalizando e revela curiosidades do affair que viveu com Gracyanne Barbosa

O personal trainer Gilson de Oliveira esteve no programa Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira, 29, e falou sobre o affair que viveu com a musa fitness Gracyanne Barbosa. Eles se envolveram após ela se separar do cantor Belo e se conheceram na academia.

Na atração, ele contou que a aproximação foi natural. "Na verdade, não existe isso de quem chegou primeiro até porque existe uma amizade antes de qualquer coisa. E ai acabou que rolou, foi isso. Foi nada de uma paqueira. Até porque no ambiente em que a gente se encontrava não permitia isso", disse ele.

O rapaz ainda contou que o affair chegou ao fim ainda em 2023. "Faz bastante tempo, porque quando começou a ficar desse nível, depois que eu saí de lá [academia], eu preferi não trazer nenhum tipo de transtorno, se é que fosse, até porque é nessa questão de quem gosta preserva. Se eu tenho que sair para te ver bem, é o que tem que ser feito, esse é o meu ponto de vista", contou ele, que ainda comentou sobre o término. "Começou a criar algo que já não fazia bem a uma determinada parte, porque eu insistiria? Vendo que poderia dar essa proporção era o ideal a ser feito".

Então, ele elogiou a musa. "Ela é uma pessoa super bacana eu acho que quem conhece ela não tem que falar dela essa é a verdade", afirmou. Ao ser questionado se viveram um novo romance com ela, ele disse: "Eu nunca pensei nisso, até porque a gente não se fala mais, não tem mais contato. Não sei te dizer sobre isso, até porque essa distância, uma planta que você não poda, não rega, em algum momento de desfaz, então eu não sei como seria meu contato com ela. Ela é uma mulher muito gente boa, nunca vou negar isso. Eu acho ela uma mulher top, top em todos os sentidos, eu acho que é isso que compõe o ser humano".

Belo falou da separação na TV

Belo participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre sua separação de Gracyanne Barbosa. A notícia sobre o término dos dois, que estavam juntos há 16 anos, virou assunto na última semana.

No palco da atração, o cantor conversou com Luciano Huck e não descartou a possibilidade de uma reconciliação. "Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida", começou o desabafo.

Em seguida, Belo falou sobre o momento difícil que está enfrentando em sua vida pessoal. "Tô passando por um momento que não é tão bom, logicamente, mas já vinha num processo desde o ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de 14 anos", completou o artista.