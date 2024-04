Quem é o namorado da Madonna? Conheça Josh Popper

O amado da cantora é professor de boxe e já jogou na NFL; Madonna e Josh Popper estão em um relacionamento desde fevereiro de 2023

Com a vinda da rainha do pop ao Brasil, muitos dos internautas ficaramcuriosos sobre os detalhes mais pessoais de sua vida, como seu relacionamento amoroso de Madonna, que assumiu o o namoro no Instagram em fevereiro de 2023 com o treinador de boxe Josh Popper. De lá para cá, eles compartilharam registros nos ringues de luta da academia onde Josh dá aulas. Conheça o namorado da rainha do Pop:

Josh Popper tem 30 anos e é de Nova Jersey, estado norte-americano vizinho a Nova York, onde ele tem uma academia chamada Bredwinners. Ele foi o vencedor do torneio Ring Masters na categoria peso-pesado, competição que aconteceu no Madison Square Garden. Além do boxe, Popper é representado pela agência de modelos Soul Artist MGMT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Josh Popper | Boxing Coach (@_joshpopper)

Antes da carreira no boxe, Popper se aventurou no futebol americano. O namorado de Madonna jogou pela Rowan University, em Nova Jersey; e, depois da faculdade, frequentou o minicamp do Arizona Cardinals em 2016. Ele também passou pelo Indianapolis Colts em 2017, mas nenhum dos dois convites rendeu.

O escolhido já foi até escolhido como convidado para a performance de “Vogue” durante a tour da cantora. Com mais de 10 mil pessoas assistindo, o casal segurou cartões de pontuação enquanto os dançarinos executavam movimentos sensuais e dançavam em uma passarela. A cada show da “The Celebration Tour”, Madonna recebeu uma pessoa diferente quando canta a música. Já passaram por lá nomes como Salma Hayek, Cardi B, Ricky Martin e Kylie Minogue.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Josh Popper | Boxing Coach (@_joshpopper)

Saiba qual é o preço do jatinho da cantora Madonna

A cantora Madonna chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 29, e já está hospedada no hotel Copacabana Palace para o seu show no próximo sábado, 4 de maio. Ela desembarcou de um jatinho particular em sua chegada ao país e o preço da aeronave chamou a atenção.

O jatinho particular da Madonna é um Gulfsream G550, que custa 45 milhões de dólares, cerca de R$ 225 milhões. O avião é igual ao modelo usado pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima. Porém, Madonna apenas aluga o jatinho. O avião possui capacidade para 12 passageiros com bancos que viram cama.