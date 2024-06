Daniella Cicarelli exibe beleza natural ao lado do marido

Em viagem com o marido, Daniella Cicarelli exibe beleza impressionante na piscina; apresentadora chamou a atenção ao exibir físico sarado

A apresentadora Daniella Cicarelli compartilhou novas fotos de sua viagem pela ilha de St. Barths, no Caribe. Ao lado do marido, o empresário Guilherme Menge, a famosa apareceu curtindo o local e chamou a atenção não apenas com seu físico sarado, mas também ao surgir com o amado.

Vivendo seu terceiro casamento ao lado do eleito, a modelo surgiu deslumbrante no cenário paradisíaco, onde é seu local favorito de viagem e até foi o palco da cerimônia deles em 2018. De biquíni azul, Daniella Cicarelli roubou a cena na piscina com sua aparência e curvas mega desenhadas.

Ao se exibir nos cliques, a influenciadora logo recebeu vários elogios de seus seguidores na rede social. "Lindos", admiraram o casal. "Que maravilhosa", exclamaram outros ao verem as fotos da musa.

Ainda nos últimos dias, a ex-apresentadora da MTV postou outros cliques aproveitando a ilha e chamou a atenção ao surgir de biquíni vermelho e batom vermelho. Além disso, ela resgatou uma foto inédita de seu casamento no local.

É bom lembrar que a união com Guilherme Menge foi a terceira da vida da modelo que se casou com o pai de sua única filha Ana Beatriz, Frederico Schiliró, com quem ficou até 2015. Antes disso, a famosa teve uma cerimônia luxuosa com o jogador Ronaldo em fevereiro de 2005.

