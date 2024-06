Mariana Ximenes usa look com decote até o umbigo

Mariana Ximenes arranca suspiros dos fãs ao usar look com recortes estratégicos e decote até o umbigo em nova foto de dia de folga

A atriz Mariana Ximenes mostrou toda a sua beleza em uma foto com look ousado nas redes sociais. Desta vez, a musa apareceu com um maiô com recortes estratégicos e arrancou suspiros dos fãs.

A estrela surgiu com um modelito preto com decote até o umbigo e recortes na região da cintura. O look destacou as curvas perfeitas do corpo dela. “Mood do domingão”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a estrela foi muito elogiada pelos fãs. “Gata”, disse um seguidor. “Deusa total”, afirmou outro. “Tão bela”, escreveu mais um. “Maravilhosa”, escreveu outro.

Atualmente, Mariana Ximenes está na preparação para atuar na novela Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, próxima trama das 9 da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Mariana Ximenes fala sobre rumores de romance com Gabriela Medvedovsky

A atriz Mariana Ximenes decidiu quebrar seu silêncio sobre os rumores de estar vivendo um romance com a também atriz Gabriela Medvedovsky. As duas se conheceram em 2021, quando participaram da novela 'Nos Tempos do Imperador', mas os boatos de romance surgiram em 2023, quando Ximenes publicou uma homenagem à amiga em seu aniversário, e foram intensificados em recente viagem da dupla à Itália.

Em entrevista à Vogue Brasil, as artistas falaram a verdade sobre a sua relação. Segundo Ximenes, ela prefere ignorar os comentários sobre sua amizade. "Não gosto de alimentar boatos", confessou. Já Gabi tomou um posicionamento diferente e esclareceu a situação para o público. "Eu não ligo. Sempre brincamos que se fôssemos um casal, de fato, seríamos um casal incrível. Mas não é o caso", revelou a atriz.

A famosa ainda lamentou a criação dos boatos a partir do carinho que as duas amigas demonstram em público. "Acho uma pena que as pessoas não consigam normalizar demonstrações de afeto e carinho entre amigas sem sexualizar essas relações. Essa falácia machista de que não há amizade entre mulheres é algo que estamos há anos tentando desconstruir, mas parece que ainda tem muito pra evoluir", disse Gabriela.