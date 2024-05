Mariana Ximenes fala sobre rumores de romance com Gabriela Medvedovsky

Em meio de boatos de um romance com Gabriela Medvedovsky, Mariana Ximenes quebra silêncio e fala a verdade sobre sua relação com a atriz; veja!

A atriz Mariana Ximenes decidiu quebrar seu silêncio sobre os rumores de estar vivendo um romance com a também atriz Gabriela Medvedovsky. As duas se conheceram em 2021, quando participaram da novela 'Nos Tempos do Imperador', mas os boatos de romance surgiram em 2023, quando Ximenes publicou uma homenagem à amiga em seu aniversário, e foram intensificados em recente viagem da dupla à Itália.

Em entrevista à Vogue Brasil, as artistas falaram a verdade sobre a sua relação. Segundo Ximenes, ela prefere ignorar os comentários sobre sua amizade. "Não gosto de alimentar boatos", confessou. Já Gabi tomou um posicionamento diferente e esclareceu a situação para o público. "Eu não ligo. Sempre brincamos que se fôssemos um casal, de fato, seríamos um casal incrível. Mas não é o caso", revelou a atriz.

A famosa ainda lamentou a criação dos boatos a partir do carinho que as duas amigas demonstram em público. "Acho uma pena que as pessoas não consigam normalizar demonstrações de afeto e carinho entre amigas sem sexualizar essas relações. Essa falácia machista de que não há amizade entre mulheres é algo que estamos há anos tentando desconstruir, mas parece que ainda tem muito pra evoluir", disse Gabriela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Medvedovsky (@gabimedvedovsky)

Mariana Ximenes já falou sobre os boatos de romance com Gabriela Medvedovsky

Em julho de 2023, Mariana Ximenestambém comentou sobre os rumores em torno de sua relação com Gabriela Medvedovsky, que surgiram após ela publicar uma homenagem de aniversário para a amiga. De primeira, a atriz brincou com a situação: "Realmente, se eu e Gabi Medvedovsky fôssemos namoradas, seríamos um casalzão!". No entanto, as coisas ficaram mais sérias depois.

Em seguida, Ximenes falou sobre sua amizade com a atriz. "Mas falando um pouquinho mais sério agora, não consigo entender porque uma foto cheia de afeto acaba se tornando uma história que não é verdade em absoluto. Gabi é uma amiga querida que ganhei durante a novela "Nos Tempos do Imperador" e que, para a minha alegria, segue comigo pela vida. Mas é isso: somos amigas. Sinto em decepcionar alguns corações, mas não tem nenhuma outra história a não ser essa", ressaltou.

"E se houvesse e eu quisesse contar sobre isso, não teria problema nenhum em fazê-lo. O que me deixa chateada não é a especulação em torno da minha vida pessoal, que eu busco sempre preservar. Mas estar em 2023 e uma demonstração de afeto necessariamente ser interpretada como algo romântico mostra que ainda temos muito a normalizar nas relações", acrescentou.

Por fim, ela deixou uma reflexão. "Outra coisa para pensarmos: quantas pessoas também são colocadas em uma posição de ter que se explicar sobre algo que talvez elas não queiram, como sobre sua orientação sexual? Volto a dizer, não é o meu caso aqui, mas e se fosse? Falamos tanto de empatia, de amor... E em momentos assim tenho a certeza de que temos que falar cada vez mais para que realmente a gente mude nossa percepção das relações e dos afetos!", finalizou.