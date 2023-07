Mariana Ximenes se pronuncia sobre boatos de namoro com Gabriela Medvedovsky

"Seríamos um casalzão", brincou a atriz Mariana Ximenes ao desmentir os boatos de que estaria namorando a amiga

Na tarde desta quarta-feira, 5, Mariana Ximenes usou as redes sociais para comentar os boatos de que estaria vivendo um affair com a atriz Gabriela Medvedovsky, com quem trabalhou na novela Nos Tempos do Imperador, de 2021, da TV Globo.

A especulação dos internautas começou após Ximenes prestar uma bela homenagem de aniversário para a amiga, que completou 31 anos de vida no dia 30 de junho. Na ocasião, a atriz publicou em suas redes sociais fotos e vídeo de vários momentos especiais com a aniversariante.

"Pirilampa linda que inunda o meu caminho de alegria, amor, generosidade, sabedoria, sabor e cor: Parabéns! Que venham mais carnavais, banhos de mar, cachoeira, comilança, pixxxxta, sofás, cenas, viagens, para compartilhar contigo… Muita vida, minha Gabi! Hoje (e sempre!) celebramos a sua linda existência! Te amo", escreveu a artista na ocasião.

Com a repercussão, Mariana postou uma montagem mostrando quatro humores diferentes de sua personagem Gilda, da novela Amor Perfeito, da TV Globo, e debochou dos rumores. "Qual Gilda vocês são hoje? Feliz, triste, exausta ou debochada? Eu começo: de debochada! Porque, aparentemente, tenho uma namorada que nem eu mesma estava sabendo! Kkk. Realmente, se eu e Gabi Medvedovsky fôssemos namoradas, seríamos um casalzão!", brincou ela.

Em seguida, Ximenes falou sobre sua amizade com a atriz. "Mas falando um pouquinho mais sério agora, não consigo entender porque uma foto cheia de afeto acaba se tornando uma história que não é verdade em absoluto. Gabi é uma amiga querida que ganhei durante a novela "Nos Tempos do Imperador" e que, para a minha alegria, segue comigo pela vida. Mas é isso: somos amigas. Sinto em decepcionar alguns corações, mas não tem nenhuma outra história a não ser essa", ressaltou.

"E se houvesse e eu quisesse contar sobre isso, não teria problema nenhum em fazê-lo. O que me deixa chateada não é a especulação em torno da minha vida pessoal, que eu busco sempre preservar. Mas estar em 2023 e uma demonstração de afeto necessariamente ser interpretada como algo romântico mostra que ainda temos muito a normalizar nas relações", acrescentou.

Por fim, ela deixou uma reflexão. "Outra coisa para pensarmos: quantas pessoas também são colocadas em uma posição de ter que se explicar sobre algo que talvez elas não queiram, como sobre sua orientação sexual? Volto a dizer, não é o meu caso aqui, mas e se fosse? Falamos tanto de empatia, de amor... E em momentos assim tenho a certeza de que temos que falar cada vez mais para que realmente a gente mude nossa percepção das relações e dos afetos!", finalizou.

Confira a publicação: