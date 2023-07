Será? Seguidores apontam namoro de Mariana Ximenes com atriz da Globo

Atriz Gabi Medvedovsky é apontada como affair de Mariana Ximenes após troca de declarações carinhosas nas redes sociais

A atriz Mariana Ximenes deu o que falar nas redes sociais após uma declaração carinhosa para a amiga, com quem contracenou na novela Nos Tempos do Imperador, de 2021, da TV Globo. Os seguidores começaram a especular que as duas estariam namorando.

A suposta affair da ruiva de 42 anos seria Gabi Medvedovsky, de 31 anos, que interpretou Keyla, uma das protagonistas de Malhação: Viva a Diferença (2017). Os boatos circulam nas redes sociais desde o post feito no dia 30 de junho no Instagram de Mariana, celebrando o aniversário de Gabi.

"Pirilampa linda que inunda o meu caminho de alegria, amor, generosidade, sabedoria, sabor e cor: Parabéns! Que venham mais carnavais, banhos de mar, cachoeira, comilança, pixxxxta, sofás, cenas, viagens, para compartilhar contigo… Muita vida, minha Gabi! Hoje (e sempre!) celebramos a sua linda existência! Te amo", disse Ximenes. "Minha Mari! Que privilégio ter você na minha vida! Quero muito mais de tudo com você! Te amo, te amo, te amo", agradeceu Gabi.

Nos comentários, é possível ver mensagens de internautas especulando o romance entre as atrizes.

"Eu shippo tanto", "Não sabia que namoravam", "As duas são maravilhosas", "Vocês estão tendo um relacionamento?", "Se são um par, que sejam felizes", "Elas são um casal?", disseram.

Em abril, no aniversário de Mariana, Gabi também prestou homenagem: "Aprendo com você a enxergar a vida com os olhos do coração, com afeto, com possibilidades, com sede de viver e crescer. Que sorte a minha. Tava escrito nas estrelas. Mari, eu te amo. Viva você".

Na novela Nos Tempos do Imperador, que exibida no horário das seis da Globo, Medvedovsky deu vida a personagem Pilar. Já Mariana, viveu Luísa, a Condessa de Barral.

Confira os posts de Mariana Ximenes e Gabi Medvedovsky:

