Mariana Ximenes deixa alcinha cair em ensaio quente e surpreende fãs: "Passei mal"

Mariana Ximenes deixa alcinha cair, exibe corpaço e impressiona fãs; veja as fotos

A atriz Mariana Ximenes deixou os seguidores impactados nesta sexta-feira, 16, ao compartilhar um ensaio inédito no qual exibe toda a sua beleza. A estrela apareceu com uma produção sofisticada e maquiagem leve.

Nas fotos, ela apareceu com um vestido de alcinha assinado pela grife italiana Gucci. Com um batom em tom ameno e fazendo carão, ela deixou os fãs impressionados com sua jovialidade e beleza. Em uma das fotos, ela ousou.

É que a global apareceu com uma alcinha solta e esbanjou sensualidade. "Do rolo de câmera… Sextou", avisou ela ao compartilhar o resultado das fotos que foram obra do fotógrafo e videomake Luis Felipe.

Nos comentários, só elogios para Mariana Ximenes. "A modelo perfeita pelas lentes do melhor!", comentou um. "Uau, que mulher espetacular", disse outro. "Gente, que corpo é esse? Passei mal", declarou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Vilã diabólica em Amor Perfeito

Mariana Ximenes, que já estrela novelas de peso há mais de 20 anos, interpreta uma vilã diabólica na trama das seis, Amor Perfeito. Sua personagem, Gilda, uma madrasta envolvida em crimes e focada em destruir a vida de Marê (Camila Queiroz), sua enteada. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou sobre a experiência ao encarar a personagem, relembrou antigos papéis e contou curiosidades sobre os bastidores da produção.

"Cada experiência é muito única. A batalha nunca está ganha, então é sempre um frio na barriga. A gente fica nervosa, até para começar a gravar. Cada cena é um desafio que a gente tem que vencer. Como que a gente vai fazer essa cena? Tudo depende", disse ela.

Com uma vilã em jogo, Mariana Ximenes pode gerar ódio por parte de alguns fãs na internet, mas já rebateu as possíveis rejeições da personagem em Amor Perfeito: "Pode vir quente que eu estou fervendo. Acho que hoje em dia, com as redes sociais, você também desassocia um pouco a sua imagem da televisão, da dramaturgia. Mas se vier, está tudo certo". Confira a entrevista completa!