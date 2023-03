Mariana Ximenes encara vilã diabólica em Amor Perfeito: 'Estou fervendo'

Mariana Ximenes contou sobre a experiência de encarar vilã diabólica em Amor Perfeito

Mariana Ximenes (41), que já estrela novelas de peso há mais de 20 anos, vai viver uma vilã diabólica na próxima tramas das seis. Ela vai interpretar Gilda, uma madrasta envolvida em crimes e focada em destruir a vida de Marê, sua enteada em Amor Perfeito. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou sobre a experiência ao encarar a personagem, relembrou antigos papéis e contou curiosidades sobre os bastidores da produção.

Apesar da longa carreira na dramaturgia, Mariana Ximenes revelou que ficou nervosa para estrear uma vilã de época em Amor Perfeito: "Cada experiência é muito única. A batalha nunca está ganha, então é sempre um frio na barriga. A gente fica nervosa, até para começar a gravar. Cada cena é um desafio que a gente tem que vencer. Como que a gente vai fazer essa cena? Tudo depende. Os colegas com quem você vai contracenar. O texto que vem para você. O diretor que está dirigindo. Então, sempre são experiências únicas e sempre são desafios e batalhas a serem vencidas. Isso que instiga a continuar trabalhando 24 anos, e estamos aí na estrada".

Com uma vilã diabólica em jogo, Mariana Ximenes pode gerar ódio por parte de alguns fãs na internet, mas já rebateu as possíveis rejeições da personagem em Amor Perfeito: "Pode vir quente que eu estou fervendo. Acho que hoje em dia, com as redes sociais, você também desassocia um pouco a sua imagem da televisão, da dramaturgia. Mas se vier, está tudo certo".

Ao lado de Camila Queiroz (29), que irá interpretar Marê em Amor Perfeito, Mariana Ximenes vai viver momentos tensos na novela. Rival da jovem nas telinhas, a atriz comentou sobre a relação das duas nos bastidores. "A gente tem um trabalho de muito tempo e realmente são muitas cenas. A gente tem um jogo cênico importante. Eu estou adorando trabalhar com ela. Além de linda - a gente não cansa de olhar para ela - como é alta! Muito linda, é um amor e uma ótima atriz. É uma delícia atuar com ela", explicou.

Revivendo memórias do passado, Mariana Ximenes também relembrou antigos papéis durante a entrevista. Estreando em Uga Uga há 24 anos, a atriz revelou que ficou surpresa ao assistir a trama de novo. "Foi uma personagem muito forte e muito interessante de rever agora. Comecei a ver um pouquinho e falei: 'Meu Deus, eu tinha 18 anos. Eu era uma baby'. Faz parte da minha história, e eu tenho orgulho disso", compartilhou.

"Chocolate com Pimenta tem 20 anos. Muito doido. Fui muito feliz ali. E sou muito feliz até hoje, porque as pessoas sempre vêm me dar uma palavra de como a história e a personagem se conectaram com elas. É um projeto que segue me dando muitas alegrias até hoje e que gerações foram vendo em diferentes momentos", revelou a atriz sobre uma de suas novelas mais famosas.