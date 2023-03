Mariana Ximenes vive vilã sem limites em nova novela: ''Não posso defender''

Na próxima novela das seis, Amor Perfeito, Mariana Ximenes será a vilã Gilda, maior rival de Camila Queiroz na trama

A atriz Mariana Ximenes (41) está na próxima novela das seis, Amor Perfeito, que substituirá Mar do Sertão a partir do dia 20 de março. Na trama de época, ela será a vilã Gilda, maior rival da protagonista Marê, vivida por Camila Queiroz (29). A história das duas se cruza quando a malvada se casa com o pai da mocinha.

Em coletiva de imprensa do folhetim, Mariana Ximenes contou que está se divertindo muito fazendo a personagem, mas que não tem como justificar o comportamento extremamente malvado dela.

"A Gilda é assim divertida, aproveitando muito pra brincar e me divertir, apesar de tanta maldade que ela faz ela tem um lado divertido, ela tem um passado bem duro e esse passado, ela era prostituta e isso vai reverberar na conduta dela, então ela vai se atropelando e fazendo maldades sem limite nenhum, ela não tem ética, não tem moral, vai atropelando, fazendo o que ela tem que fazer pra ficar no topo dela", falou sobre a vilã.

A atriz detalhou mais sobre a malvada. "Ela premedita os crimes, às vezes tem uma ação por impulso, mas ela vai premeditando os crimes de acordo com sua necessidade [...] Não consigo justificar muito não, porque ela vai fazer coisas bem pesadinhas, não sei se consigo justificar a Gilda, ela tem um passado muito duro, ela foi formando essa falta de caráter por conta de toda a criação dela, mas a gente não pode justificar por conta disso, ela é muito ambiciosa, ela vai romper com todos os limites, não posso defender muito não, mas o que posso dizer que to de corpo inteiro nessa personagem, eu me divirto", declarou.

Mariana Ximenes em 'Amor Perfeito' - Foto: Globo/Paulo Belote

Contracenando com ela, o ator Thiago Lacerda () também fará um vilão, o Gaspar, que será seduzido pela ruiva. "Eles são cúmplices e à medida que a história caminha eles vão se enredando. Já se conheciam antes. Os conflitos dos dois são humanos. Gaspar é quase um seguidor da Gilda. Ambição é o que os rege", disse ele. "O que impulsiona o Gaspar é uma ausência de filtro de ética próprios conflitos e contradições humanas", analisou o galã.

Thiago Lacerda é Gaspar em 'Amor Perfeito' - Foto: Globo/Paulo Belote

Em Amor Perfeito, Gaspar e Gilda se unirão para dar um golpe em Leonel (Paulo Gorgulho) e Marê (Camila Queiroz). Na história, passada em Minas Gerais, entre os anos 30 e 40, a vilã se casará com Leonel por interesse por ele ser de uma família rica e poderosa. Misteriosamente o patriarca será assassinado e sua filha será presa.

Na prisão, a personagem de Camila Queiroz descobrirá que está grávida e será separada de seu filho. O encontro dos dois só acontecerá após quase 10 anos.