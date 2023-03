Autora de Amor Perfeito ressalta força do elenco da novela e garante altas expectativas: 'Muito talento'

Duca Rachid curtiu o Carnaval no Camarote CARAS e falou sobre sua nova novela da Globo, Amor Perfeito

Duca Rachid (61) se prepara para a estreia de sua sexta novela como autora na Globo. Ao lado de Júlio Fischer (62) e Elísio Lopes Jr., a novelista comandará os capítulos de 'Amor Perfeito', nova trama das seis da emissora. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou o processo árduo de criação pelo qual está passando junto à equipe, e garantiu altas expectativas para o lançamento.

"Está bem puxado. Passei o Carnaval inteiro trabalhando como louca, aí falei: 'Não, hoje eu vou!'", contou Duca Rachid durante o Desfile das Campeãs, onde assistiu no Camarote da CARAS Brasil. Sem revelar nenhum spoiler da trama, ela ressaltou as joias do elenco, que tem vários novatos na grande produção.

"A gente tem coisas bem interessantes, a gente tem aqui o Diego Almeida, lançamento, e também o Levi Asaf, que é o menino que faz o Marcelino, um encanto com muito talento", citou a co-autora. Em 'Amor Perfeito', Diego Almeida faz estreia na televisão, ao lado do ator mirim Levi Asaf (9), que interpreta Marcelino, um dos protagonistas da novela.

Duca Rachid , que presenciou o espetáculo de Carnaval carioca pela primeira vez, se disse encantada com a festa: "A primeira vez, por incrível que pareça. Estou curtindo muito, muito lindo, muito emocionante. Fiquei muito impressionada com a Vila Isabel, realmente linda a escola".