Maisa pode 'pegar' lugar de Larissa Manoela na Globo; entenda

Após recusa de Larissa Manoela, Maisa pode estrelar em projeto na Globo; ex-SBT está fora das telinhas desde o fim de seu programa

Após algum tempo fora da TV, desde o fim de seu progama no SBT, Maisa Silva pode voltar às telinhas e no lugar de Larissa Manoela. Segundo informações da jornalista Duh Seco, em nota publicada nessa quarta-feira, 5, pelo Observatório da TV, a ex-apresentadora da emissora de Silvio Santos poderá estrelar em uma novela na Globo.

Após a amiga recusar o papel, Maisa teria sido cogitada para atuar em Garota do Momento, trama desenvolvida por Alessandra Poggi. Afinal, na Globo, a rosto dela tem se tornado comum como convidada, como no Conversa com Bial e no Domingão com Huck.

Garota do Momento será uma novela de época, ambientada nos anos 1950. O elenco também contará com Duda Santos, que será a personagem principal, Fábio Assunção, Letícia Colin, Debora Ozório e Palomma Duarte.

Nos últimos dias, Maisa Silva celebrou a chegada de seus 22 anos e surgiu deslumbrante com um look impecável ao comemorar a data com um clique na rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa surge deslumbrante em sua festa de aniversário com look nada básico

A atriz Maisa Silva comemorou seu aniversário em grande estilo na noite de terça-feira, 21. Ela completou 22 anos de vida e reuniu seus amigos e familiares para uma festança em São Paulo.

Para o evento, ela escolheu um look nada básico. Ela escolheu um vestido branco curtinho e sem alças. O modelito contou com brilho e decote estiloso, além de deixar à mostra as pernas torneadas dela.

“O aniversário é amanhã, mas estou comemorando hoje”, disse ela nas redes sociais. Tanto que os amigos deixaram comentários carinhosos para ela. “Tá linda demais! Aproveita muito! Te amo”, escreveu Larissa Manoela. “Parabéns, menina”, comentou Wagner Santisteban. “Linda, perfeita”, disse Ludmilla.