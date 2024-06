Ticiane Pinheiro impressiona com fotos de ensaio de lingerie: 'Maravilhosa'

Em clima de Dia dos Namorados, Ticiane Pinheiro impressiona ao compartilhar cliques de ensaio de roupa íntima; veja os registros

A apresentadora Ticiane Pinheiro surpreendeu nesta quarta-feira, 12, ao compartilhar fotos de um ensaio de lingerie. Em clima de Dia dos Namorados, a esposa do jornalista César Tralli postou os cliques arrasadores e não passou despercebida.

Usando vários modelos de roupa íntima de sua coleção, a loira surgiu deslumbrante e arrancou elogios dos internautas. A herdeira de Helô Pinheiro então chamou a atenção ao aparecer vestindo um look vermelho e outro preto e vinho.

"Bom dia. Gente, a minha coleção Tici Pinheiro de Dia dos Namorados está linda demais", escreveu a famosa ao compartilhar as fotos belíssimas. Nos comentários, os internautas admiraram a musa. "Maravilhosa", enalteceram a mãe de Rafaella Justus e Manuella. "Arrasou", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora da Record TV deu o que falar ao aparecer no Domingão Com o Huck. No palco, ela surpreendeu ao fazer seu famoso "quadradinho". Inclusive, o ex-marido dela, o empresário Roberto Justus, não deixou de acompanhar o momento icônico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Nas últimas semanas, após mostrar como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados da festa de 15 anos de sua primogênita, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos do evento de Rafaella Justus. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando. Veja o que ela disse aqui.

Ticiane Pinheiro faz Rafaella Justus passar vergonha na escola

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou ser uma verdadeira mãe coruja ao buscar a primogênita, Rafaella Justus, na escola. Na segunda-feira, 10, a esposa de César Tralli aproveitou a agenda livre na parte da tarde para fazer a surpresa para as herdeiras e causou com a mais velha.

Isso porque, a famosa não economizou nos elogios e na "babação" ao ver a adolescente saindo do colégio. Ticiane Pinheiro então gravou o momento em que ficou enaltecendo a beleza de Rafa Justus, fruto do casamento que viveu com o empresário Roberto Justus. Veja o momento aqui.