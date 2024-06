Maiara causa ao mostrar situação de sua barriga em novas fotos

Após perder bastante peso, Maiara causa mais uma vez ao exibir barriga seca e definida; sertaneja chamou a atenção com cropped e calça baixa

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção ao mostrar sua barriga chapada na rede social. Nesta quinta-feira, 13, a sertaneja compartilhou fotos tiradas nos bastidores de um show e impressionou ao deixar seu abdômen de fora.

Usando um cropped branca e calça jeans de cintura baixa, ela deixou a região toda à mostra e claro que não passou despercebido o desenho do local. Após perder bastante peso nos últimos meses, Maiara esbanjou seu tanquinho.

"Tell me love isn’t true. It’s just something that we do. Tell me everything I’m not. Please don’t tell me to stop", escreveu ela a legenda em inglês. Nos comentários, a irmã de Maraisa recebeu vários elogios. "Cada dia mais linda", admiraram. "Como é gata", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Maiara chamou a atenção ao compartilhar fotos de biquíni revelando como está seu físico. Vale lembrar que Hugo, dupla de Guilherme no sertanejo, assumiu que está vivendo um affair com a cantora. Apesar de confirmar o romance, o cantor ressaltou que, no momento, ambos estão solteiros e ainda não possuem planos para o futuro.

Maiara revela qual é o seu peso atual após emagrecer

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu os fãs nos últimos tempos ao aparecer mais magra. Com isso, ela abriu uma live nas redes sociais na terça-feira, 26, para falar sobre o seu emagrecimento e revelou qual é o seu peso atual.

Com 1,54m de altura, Maiara contou que está com 47 kg, mas já chegou a pesar 85 kg no passado. A estrela ainda revelou que passou por uma reeducação alimentar e fez lipoaspiração. Inclusive, ela atribui o seu emagrecimento a sua mudança de pensamento ao mergulhar na terapia e na espiritualidade. Saiba mais aqui.