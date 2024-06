Maiara chama a atenção ao exibir silhueta finíssima em selfie de biquíni

Após mudança drástica de seu físico, Maiara chama a atenção ao exibir cinturinha em look de banho cheio de estilo; veja o clique

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção ao postar um clique de roupa de banho em seus stories na rede social. Nesta sexta-feira, 07, a famosa compartilhou a selfie tirada em um espelho e impressionou com seu físico atual.

Após apresentar uma mudança drástica em sua aparência, surgindo com as curvas bem fininhas, a sertaneja ostentou sua beleza em um biquíni cheio de estilo. Usando o modelo elegante, de cintura alta, e com um toque de brilho, a artista não passou despercebida.

"Nunca é cedo", escreveu a irmã de Maiara no clique feito durante a madrugada após ter comemorado o aniversário de seu pai com uma festinha.

Ainda nos últimos dias, Hugo, dupla de Guilherme no sertanejo, assumiu que está vivendo um affair com Maiara. Apesar de confirmar o romance, o cantor ressaltou que, no momento, ambos estão solteiros e ainda não possuem planos para o futuro.

Na segunda-feira, 03, os dois chegaram de mãos dadas ao leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr e chegaram a dividir uma mesa no evento com outros famosos, além de terem subido ao palco do evento para leiloar ingressos para shows de suas duplas.

Maiara revela qual é o seu peso atual após emagrecer

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu os fãs nos últimos tempos ao aparecer mais magra. Com isso, ela abriu uma live nas redes sociais na terça-feira, 26, para falar sobre o seu emagrecimento e revelou qual é o seu peso atual.

Com 1,54m de altura, Maiara contou que está com 47 kg, mas já chegou a pesar 85 kg no passado. A estrela ainda revelou que passou por uma reeducação alimentar e fez lipoaspiração. Inclusive, ela atribui o seu emagrecimento a sua mudança de pensamento ao mergulhar na terapia e na espiritualidade. Saiba mais aqui.