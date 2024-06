Dupla de Guilherme, Hugo assume affair com Maiara: "Expectativas bem alinhadas"

É real! Em entrevista recente, o cantor sertanejo Hugo, dupla com Guilherme, admitiu estar vivendo um affair com Maiara após especulações

Agora é oficial! Em entrevista concedida ao portal LeoDias, Hugo, dupla de Guilherme no sertanejo, assumiu que está vivendo um affair com Maiara, dupla de Maraisa. Apesar de confirmar o romance, o cantor ressaltou que, no momento, ambos estão solteiros e ainda não possuem planos para o futuro.

“Cara, a verdade é que, sim estamos curtindo a vida, somos dois solteiros com expectativas bem alinhadas e sem planos”, revelou Hugo.

Na sequência, o famoso esclareceu que os dois pretendem preservar a amizade. “(Somos) grandes amigos acima de tudo e é exatamente isso que queremos preservar”.

As especulações sobre um possível relacionamento surgiram após diversas trocas de flertes do casal durante os shows. Além disso, Hugo e Maiara estiveram juntos no leilão do Instituto Neymar Jr, realizado segunda-feira, 3, deixando ainda mais clara a proximidade da dupla.

Confira um momento carinhoso de Hugo e Maiara em show:

o segurança colocando o braço do hugo pra segurar o vestido da maiara, a troca de olhares, eu nunca fui triste!! pic.twitter.com/hkZ6c11Mw5 — juli (@iukemaraisa) May 19, 2024

Saiba mais sobre o romance de Hugo e a cantora Maiara

O amor está no ar para a cantora Maiara! Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a dupla de Maraisa está vivendo um romance com o cantor sertanejo Hugo, dupla de Guilherme.

Os rumores de um suposto romance entre os artistas iniciaram há algum tempo. No entanto, segundo a comunicadora, os dois somente se aproximaram no fim de março, quando se conheceram nas gravações do DVD da dupla VH e Alexandre.

Segundo as fontes entrevistadas pela colunista, Hugo tem um perfil mais reservado. Enquanto isso, Maiara estaria bem apaixonada por seu novo amado e tem demonstrado isso para todos.

Na última segunda-feira, 3, os dois chegaram de mãos dadas ao leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr e chegaram a dividir uma mesa no evento com outros famosos, além de terem subido ao palco do evento para leiloar ingressos para shows de suas duplas.