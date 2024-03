Maiara revela qual é o seu peso atual após emagrecer

Maiara, da dupla com Maraisa, conta sobre o seu emagrecimento e revela qual é o seu peso atual em live com os fãs

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu os fãs nos últimos tempos ao aparecer mais magra. Com isso, ela abriu uma live nas redes sociais nesta terça-feira, 26, para falar sobre o seu emagrecimento e revelou qual é o seu peso atual.

Com 1,54m de altura, Maiara contou que está com 47 kg, mas já chegou a pesar 85 kg no passado. A estrela ainda revelou que passou por uma reeducação alimentar e fez lipoaspiração. Inclusive, ela atribui o seu emagrecimento a sua mudança de pensamento ao mergulhar na terapia e na espiritualidade.

"Estou tão feliz. Eu sou superação e sou meu próprio milagre. Ainda não estou no corpo que eu quero estar. Não é fácil. é foco e disciplina. Sabe o que mais me emagreceu foi limpar o meu ambiente de pessoas tóxicas, de comidas tóxicas”, disse ela.

Então, a estrela ainda contou que também precisou trocar as próteses de silicone. "Fiz uma lipo, depois de seis meses eu fiz os seios, porque as próteses estavam viradas, já não estava condizendo com o meu corpo. Na hora que a gente foi ver a prótese, elas estavam viradas e estava dissolvendo. Foi uma necessidade”, afirmou.

Logo depois, a cantora disse que ainda não está com seu corpo ideal. Ela quer definir os músculos, mas sem exagerar. "Eu nunca fui de academia, então a minha massa ainda está em um percentual normal. Eu quero aumentar um pouco de massa, mas não quero ficar maromba. Eu gosto do meu corpo assim, mais feminino, com menos músculo, vai do gosto das pessoas. Eu quero ganhar um pouco de massa para ganhar uma definição. Tem gente que gosta de músculo, eu não sou uma pessoa que gosta de ser musculosa. O que estou buscando agora é uma definição”, disse ela.

E completou: "Eu não estou doente, estou ótima. Nunca estive tão feliz e tão perfeita fisicamente. Meus exames estão maravilhosos. Eu gosto do meu corpo fino, queria só um pouco mais de definição. Eu vou ficar magra, mas com um pouco mais de definição. Meus exames estão normais, hormônios normais, diabete não tenho. A minha gordura entrou no normal”.

Maiara visita o filho de Marília Mendonça

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, fez uma visita especial para o pequeno Léo, filho de Marília Mendonça (1995-2021). O registro do encontro foi gravado e compartilhado nas redes sociais por Dona Ruth, mãe da eterna Rainha da Sofrência.

"Para vocês que acham que eu tenho uma briga com elas [Maiara e Maraisa], hoje a briga vai ser feia", brincou Ruth ao abrir a porta para a amiga pessoal de Marília entrar em sua casa. "Se ela sair chorando daqui é porque eu ganhei", continuou ela, abraçando a cantora.

Na sequência, a avó materna de Léo filmou Maiara sentada no sofá ao lado da criança. No vídeo, a amiga de Marília Mendonça surge cantando a música 'Fã Clube', escrita pelo trio para o álbum 'Festa das Patroas 35%', lançado cerca de um mês antes do falecimento da artista.

Vale lembrar que após a morte da mãe, a guarda de Léo foi compartilhada com Dona Ruth e o pai, Murilo Huff.