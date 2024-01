Maiara canta para Léo, filho de Marília Mendonça, em visita especial

Amiga pessoal de Marília Mendonça, a cantora Maiara fez uma visita para o filho e a mãe da artista nesta sexta-feira, 26

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, fez uma visita especial para o pequeno Léo, filho de Marília Mendonça (1995-2021), nesta sexta-feira, 26. O registro do encontro foi gravado e compartilhado nas redes sociais por Dona Ruth, mãe da eterna Rainha da Sofrência.

"Para vocês que acham que eu tenho uma briga com elas [Maiara e Maraisa], hoje a briga vai ser feia", brincou Ruth ao abrir a porta para a amiga pessoal de Marília entrar em sua casa. "Se ela sair chorando daqui é porque eu ganhei", continuou ela, abraçando a cantora.

Na sequência, a avó materna de Léo filmou Maiara sentada no sofá ao lado da criança. No vídeo, a amiga de Marília Mendonça surge cantando a música 'Fã Clube', escrita pelo trio para o álbum 'Festa das Patroas 35%', lançado cerca de um mês antes do falecimento da artista.

Vale lembrar que após a morte da mãe, a guarda de Léo foi compartilhada com Dona Ruth e o pai, Murilo Huff. Recentemente, o cantor sertanejo celebrou a chegada dos quatro anos do herdeiro, completados em dezembro de 2023. "Aniversário do carinha que me faz uma pessoa melhor todos os dias! Te amo, meu filhão", escreveu ele.

Confira:

