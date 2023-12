Ele cresceu! Filho de Marília Mendonça completa 4 anos e surge no colo do pai

Filho de Marília Mendonça completa 4 anos e surge no colo do pai, o cantor sertanejo Murilo Huff; ele ganhou festinha neste final de semana

Filho de Marília Mendonça, o pequeno Leo apareceu grandão e esperto na festinha que comemorou seus 4 anos. Nos braços do pai, ele surgiu feliz da vida ao celebrar a data neste domingo, 17.

Em fotos publicadas nas redes sociais, Murilo Huff encantou os seguidores ao segurar o pequeno no colo. "4 aninhos do amor da minha vida", declarou ele todo feliz ao comemorar a data ao lado do herdeiro.

Nos comentários, seguidores deixaram muitas mensagens com elogios, sobretudo à semelhança entre o pequeno e o herdeiro. "Marília pariu uma xerox dela mesma", comentou um. "Marília deve estar feliz de onde estiver, a rede de apoio que essa criança tem é indescritível, tem amor por todo canto", disse outro.

Na semana passada, o pequeno ganhou uma festinha de aniversário na escola ao lado dos amiguinhos. Em vídeo compartilhado nos stories do perfil oficial de João Gustavo, irmão de Marília, o pequeno apareceu rodeado por seus colegas enquanto cantava parabéns. A celebração, apesar de simples, contou com um lindo bolo branco e docinhos para fazer a alegria das crianças.

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo, quando o filho tinha apenas um ano. Hoje, o herdeiro da cantora divide seu tempo com a família de sua mãe, incluindo sua avó, Dona Ruth, e seu pai Murilo Huff.

