Filho de Marília Mendonça ganha festa de aniversário com amigos da escola

Para celebrar seus quatro anos, o pequeno Léo, filho de Marília Mendonça, ganhou uma linda festa de aniversário ao lado dos amiguinhos da escola

Dias antes de completar quatro anos de vida, o pequeno Léo, filho dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff, ganhou uma linda festa de aniversário antecipada. O herdeiro comemorou a data na escola e pode celebrar ela com seus amiguinhos.

Em vídeo compartilhado nos stories do perfil oficial de João Gustavo, irmão de Marília, o pequeno apareceu rodeado por seus colegas enquanto cantava parabéns. A celebração, apesar de simples, contou com um lindo bolo branco e docinhos para fazer a alegria das crianças.

Ao compartilhar o vídeo nos stories, o tio do garoto se derreteu com os registros. "Primeiro parabéns na escolinha. Meu pitico", escreveu ele. Léo ainda apareceu com uma carinha sapeca enquanto se deliciava com um dos docinhos.

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo, quando o filho tinha apenas um ano. Hoje, o herdeiro da cantora divide seu tempo com a família de sua mãe, incluindo sua avó, Dona Ruth, e seu pai Murilo Huff.

Confira os registros da celebração:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Murilo Huff aproveita passeio com o filho Léo

No último dia 28, o cantor Murilo Huff encantou seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais algumas fotos do passeio que fez com seu filho, Léo, de três anos, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça.

Em uma das fotos postadas no feed do Instagram, o sertanejo apareceu agarradinho com o herdeiro, enquanto elas andam em um trenzinho. Nos outros dois cliques, o menino aparece todo sorridente ao lado do Papai Noel.

Ao dividir os registros, Murilo falou sobre o momento de lazer com o pequeno. "Dia de visitar o bom velhinho", escreveu o cantor na legenda da publicação, encantando os internautas. "Lindos demais", disse uma seguidora. "Que fofinhos", falou outra. "Que amor", se derreteu uma fã.