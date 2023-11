Murilo Huff mostra passeio com o filho: "Visitar o bom velhinho"

O cantor Murilo Huff encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que levou o filho, Leo, para visitar o Papai Noel

O cantor Murilo Huff encantou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais algumas fotos do passeio que fez com o filho, Leo, de três anos, nesta terça-feira, 28. O menino, vale lembrar, é fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995 - 2021).

Em uma das fotos postadas no feed do Instagram, o artista aparece agarradinho com o herdeiro, enquanto elas andam em um trenzinho. Nos outros dois cliques, Leo aparece todo sorridente ao lado do Papai Noel.

Ao dividir os registros, Murilo falou sobre o momento de lazer com o pequeno. "Dia de visitar o bom velhinho", escreveu o cantor na legenda da publicação, encantando os internautas. "Lindos demais", disse uma seguidora. "Que fofinhos", falou outra. "Que amor", se derreteu uma fã.

Em outubro, quando Murilo completou 28 anos, o cantor recebeu uma homenagem carinhosa de Leo. Em um vídeo, o menino aparece desejando um 'feliz aniversário' para o papai. "Papai, te amo! Feliz aniversário, papai, te amo", disse o menino, que tentou formar um coração com as mãos. Além do filho, o artista também recebeu homenagens dos amigos, dos familiares, da equipe e da namorada, a influenciadora digital Gabriela Versiani.

Confira a publicação:

Gabriela Versiani abre o coração sobre relação com o enteado

A modelo e influenciadora digital Gabriela Versiani abriu o coração sobre sua relação com o enteado, o pequeno Léo. Além de demonstrar o carinho que sente pelo filho de seu namorado, Murilo Huff, e da cantora Marília Mendonça, ela também revelou o motivo pelo qual não costuma mencionar o menino.

"Gente, eu estou vendo aqui muitas perguntas sobre o Léozinho, às vezes eu fico calada nesses momentos. Eu quero deixar claro pra vocês que a nossa relação é incrível, muito recíproca, muito respeitosa mesmo. Eu não tenho pressa em expor o Léozinho aqui, porque ele é uma criança muito especial e eu tenho noção da grandiosidade que ele é. Então a gente sempre quer proteger, quer cuidar. Mas não se preocupem, no lugar de vocês eu também ia querer ouvir isso da minha boca", disse ela em um trecho. Confira a declaração completa!