Filho de Marília Mendonça encanta internet com vídeo de aniversário do pai: "Te amo"

Filho de Marília Mendonça, Leo, faz homenagem especial para seu pai, o cantor Murilo Huff, em seu aniversário de 28 anos; confira!

Neste sábado, 14, o cantor Murilo Huff está completando 28 anos de idade. E em celebração dessa data especial, ele recebeu uma homenagem carinhosa de seu filho de dois anos, Leo, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça.

Em suas redes sociais, o sertanejo compartilhou um vídeo enviado por Leo, que desejou feliz aniversário ao papai. Com voz doce, o pequeno encantou a internet e derreteu os seguidores de Murilo. "Papai, te amo! Feliz aniversário, papai, te amo", disse o menino, que tentou formar um coração com as mãos.

A legenda do Instagram veio acompanhada de outra mensagem de aniversário para Murilo, em nome não somente de Leo, mas também da família, amigos e equipe do cantor, além de sua namorada, a influenciadora digitalGabriela Versiani.

"Leozinho invadindo aqui o instagram do papai para deixar um recado representando todos nós, sua família, Gabi, amigos e equipe. Aquele que é bom em escrever é você, prova disso são suas grandes composições, mas por aqui tentaremos transmitir um pouco do amor que você merece", iniciou a mensagem.

"Dia 14 de outubro de 1995 nasce uma pessoa incrível que veio ao mundo com a grande missão de inspirar através da sua arte. Você que tem o coração maior que a cabeça, que passa uma alegria contagiante ao sorrir e verdade no seu olhar. Você que será ainda maior do que é hoje em sua carreira, por toda sua dedicação, talento e genialidade", continuou.

Por fim, eles não deixaram de exaltar as qualidades de Murilo. "Saiba que você cumpre todos seus papeis com excelência, pai, filho, irmão, namorado, amigo, profissional e todos nós te admiramos muito! Que o seu dia seja cheio de alegrias do início ao fim, e que a felicidade permaneça sempre do seu lado! Que Deus te guarde e ilumine neste seu novo ciclo. Feliz aniversário", finalizou o texto.

Confira a publicação: