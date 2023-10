Gabriela Versiani abre o coração sobre relação com o enteado, Léo: “Muito amado”

Gabriela Versiani revela como é o seu relacionamento com Léo, filho de seu namorado, Murilo Huff, e da cantora Marília Mendonça

No último domingo, 08, a modelo e influenciadora digital Gabriela Versiani abriu o coração sobre sua relação com o enteado, o pequeno Léo. Além de demonstrar o carinho que sente pelo filho de seu namorado, Murilo Huff, e da cantora Marília Mendonça, ela também revelou o motivo pelo qual não costuma mencionar o menino.

O assunto surgiu quando a influenciadora abriu uma live em seu perfil oficial no Instagram e recebeu algumas perguntas sobre o pequeno, que tem apenas três aninhos. Foi então que Gabriela decidiu se pronunciar sobre a relação com o enteado: “Gente, eu estou vendo aqui muitas perguntas sobre o Léozinho, às vezes eu fico calada nesses momentos”, iniciou.

A modelo abriu o jogo sobre o motivo para não mostrar Leo em suas redes sociais: “Eu quero deixar claro pra vocês que a nossa relação é incrível, muito recíproca, muito respeitosa mesmo. Eu não tenho pressa em expor o Léozinho aqui, porque ele é uma criança muito especial e eu tenho noção da grandiosidade que ele é”, disse.

“Então a gente sempre quer proteger, quer cuidar. Mas não se preocupem, no lugar de vocês eu também ia querer ouvir isso da minha boca”, Gabriela agradeceu a preocupação dos fãs e aproveitou que já estava falando sobre o assunto para revelar alguns detalhes sobre seu relacionamento com o filho do namorado.

“Todos os dias que estou em Goiânia, estou com ele. A minha intenção é realmente construir uma relação verdadeira com ele. Não tenho necessidade de expor isso aqui, ainda mais entendendo a grandiosidade dele. Tudo que eu postar vai ter os mínimos olhares querendo julgar, criticar”, a influenciadora contou que prefere evitar os ataques na web.

“Eu acho que ele é uma criança tão pura e não precisa disso agora. Com o tempo isso vai acontecer. A minha intenção é criar uma relação verdadeira com ele e só isso importa pra mim. Eu quero deixar isso claro porque às vezes eu não falo disso, não vou ficar tocando nesse assunto por proteção mesmo", disse a modelo.

"Eu sei que a mãe dele era uma pessoa que não expunha tanto a vida pessoal, o Murilo que é o pai dele não expõe tanto a vida pessoal, então eu respeito o momento deles (...) A nossa relação é muito genuína, ele é muito amado por todo mundo. Agora por mais uma pessoa, porque eu sou louca por aquele menino", concluiu a morena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Vale lembrar que assim que assumiram o relacionamento em junho deste ano, o casal recebeu diversos negativos nas redes sociais, mas Murilo e Gabriela demonstraram que não deixarão que os julgamentos externos afetem a relação. É importante ressaltar também que o cantor divide a guarda do filho com Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em novembro de 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Versiani (@gabrielaversiani)

Gabriela Versiani mostra momento fofo com filho de Murilo Huff:

Em uma das poucas aparições ao lado do enteado, Gabriela Versiani compartilhou um vídeo em que seu namorado, Murilo Huff, aparece dançando com o filho, Leo. O pequeno dá um show de fofura e rouba a cena no registro ao surgir fantasiado de astronauta; confira as imagens da rara aparição do menino.