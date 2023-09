Gabriela Versiani mostra filho de Murilo Huff com look de astronauta e entrega: 'Era para ser presente'

Gabriela Versiani postou foto de Leo, filho de Murilo Huff com Marília Mendonça, vestindo fantasia de astronauta

Gabriela Versiani voltou às redes sociais para compartilhar um momento fofo com os fãs. Namorada do cantor Murilo Huff, a influenciadora compartilhou um vídeo em que o sertanejo aparece dançando com o filho, Leo, fruto da relação com Marília Mendonça.

"A versão dele de papai do Leo é a melhor e eu posso provar", escreveu a modelo. Gabriela também mostrou o menino, de 3 anos, fantasiado de astronauta. "A roupa de astronauta era para ser presente de aniversário, mas eu não aguentei", explicou a atriz.

Na imagem, Leo surge se divertindo em um foguete de brinquedo. "O foguete ficou pronto, gente! E hoje foi inaugurado com viagem para fotos os planetas", disse a empresária, bem-humorada.

Gabriela Versiani mostrou Murilo Huff se divertindo com filho (Foto: Reprodução Instagram)

Murilo Huff divide a guarda do filho com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça. Aos 26 anos, a artista morreu em acidente aéreo em Minas Gerais em novembro de 2021. Além dela, outras quatro pessoas também faleceram – entre elas o tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Filho.

"Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", declarou dona Ruth em nota. "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", afirmou o músico.

Entre os grandes sucessos de Marília, que a colocaram como uma das cantoras mais ouvidas do país, estão "Infiel", "De Quem é a Culpa?" e "Eu Sei de Cor".

Mãe de Marília Mendonça defende Murilo Huff

Em entrevista recente, Ruth Moreira apoiou o novo relacionamento do ex-genro. "O Murilo não pode ter a vida dele que eles [fãs] vêm em cima de mim. Falando que a madrasta vai fazer alguma coisa com o Leo. Eu falo para 'derrubar'. O Murilo nem estava com a Marília na época do acidente. Deixa o Murilo viver a vida dele. Ele não é nem um viúvo", falou ao "Fofocalizando", do SBT.