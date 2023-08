Gabriela Versiani, namorada de Murilo Huff, já namorou com funkeiro

Namorada de Murilo Huff, a influenciadora Gabriela Versiani ficou conhecida por namorar com funkeiro famoso

A influenciadora Gabriela Versiani (25) tem gerado burburinho nas redes sociais desde que assumiu o relacionamento com o cantor Murilo Huff (27), pai do filho da cantora Marília Mendonça. Os dois estão juntos há pouco mais de um mês.

Na última semana, a famosa celebrou mais um aniversário e ganhou uma mensagem super romântica do amado. No Instagram, o sertanejo publicou um lindo registro ao lado da morena e não poupou elogios.

"Hoje é seu dia, mas quem ganha o presente é quem tem a alegria de viver do seu lado e ser contagiado pela sua energia. Feliz aniversário, meu amor! Muita saúde e muitos anos de vida!”, escreveu o artista.

QUEM É GABRIELA VERSIANI?

Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e pouco mais de 4 milhões no Tiktok, a influenciadora Gabriela Versiani costuma compartilhar parte de sua vida com os admiradores. Ela também é dona de uma marca de moda praia.

Gabriela ficou conhecida por namorar o funkeiro Kevinho. Os dois ficaram juntos por dois anos e cativaram uma legião de fãs, chegando a morar juntos. Nas redes sociais, eles impressionaram com a vida luxuosa que levavam.

Apaixonadíssimo pela morena, Kevinho chamou atenção ao presenteá-la como uma bolsa avaliada em R$ 10 mil. Em retribuição ao namorado, Gabriela deu um tênis para na mesma faixa de preço.

O namoro entre Kevinho e Gabriela surgiu pouco depois que a beldade terminou o romance com a popular DJ Bárbara Labres. Na época, o cantor confessou que não imaginava que a influencer gostava de meninas.

O romance entre Gabriela e Bárbara foi importante para a influencer revelar ser bissexual para a família. Em entrevista ao podcast PodDelas, ela disse ter ficado surpresa ao ser muito bem aceita pelos familiares.

"Todos alegaram serem a favor da minha felicidade, e isso é o que mais importa. Trato [a bissexualidade] de maneira super natural pois gosto de estar com quem me faz sentir bem, independente de gênero. Sou [bi] sim, e sou muito bem resolvida quanto a isso”, declarou a morena.