Murilo Huff ignora críticas e se declara para Gabriela Versiani: “Meu amor”

Após receber críticas ao novo namoro, Murilo Huff faz declaração apaixonada para celebrar aniversário de Gabriela Versiani

Recentemente, Murilo Huff foi alvo de críticas nas redes sociais após fazer algumas declarações para a nova dona de seu coração, a modelo e influenciadora digital Gabriela Versiani. Mas o cantor mostrou que as opiniões negativas não abalaram a relação e, nesta terça-feira, 1º, decidiu expressar publicamente seu amor pela namorada.

Com uma publicação em seu stories do Instagram, Murilo celebrou o aniversário de Gabriela, que está completando 25 anos: "Hoje é seu dia, mas quem ganha o presente é quem tem a alegria de viver do seu lado e ser contagiado pela sua energia. Feliz aniversário, meu amor! Muita saúde e muitos anos de vida!”, ele se derreteu pela amada.

Murilo Huff se declara no aniversário da namorada, Gabriela Versiani - Reprodução/Instagram

Além da declaração apaixonada, o cantor também protagonizou outro momento romântico, já que ele fez um show particular na festa de Gabriela na noite da última terça-feira, 31: "Mais lindo do que este aniversário é só esse meu convidado mais que especial”, a influenciadora se declarou para Murilo em suas redes sociais.

Murilo Huff faz show no aniversário da namorada, Gabriela Versiani - Reprodução/Instagram

No mês passado, o casal recebeu comentários negativos nas redes sociais após trocar declarações apaixonadas na comemoração do primeiro mês de namoro. A exposição da nova relação gerou reações diversas, mas Murilo e Gabriela demonstraram que não deixarão que os julgamentos externos afetarem a relação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Versiani (@gabrielaversiani)

Vale destacar que este é o primeiro relacionamento que Murilo assume desde a morte de sua ex-companheira, a cantora Marília Mendonça, com quem teve um filho, o pequeno Léo.

Murilo Huff desabafa sobre críticas ao seu novo namoro:

Na última sexta-feira, 28, Murilo Huff participou do programa Fofocalizando, do SBT, e revelou que ficou chateado com as mensagens que surgiram na internet. "Se eu falasse para você que entra aqui e sai aqui, eu estaria mentindo. Eu fico muito magoado com alguns comentários", o cantor abriu seu coração sobre as críticas.