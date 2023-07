Murilo Huff desabafa sobre críticas ao seu novo namoro: "É nítido"

Em entrevista, o sertanejo Murilo Huff abriu o jogo sobre os comentários negativos sobre seu namoro com Gabriela Versani

O cantor sertanejo Murilo Huff respondeu às críticas que recebeu ao assumir o namoro com a influenciadora digital Gabriela Versiani. O ex-namorado da cantora Marília Mendonça, falecida em novembro de 2021, vem recebendo comentários que reprovam o relacionamento.

Em entrevista ao Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira, 28, o sertanejo desabafou e disse que não consegue ignorar as mensagens que surgiram na internet. "Se eu falasse para você que entra aqui e sai aqui, eu estaria mentindo. Eu fico muito magoado com alguns comentários", confessou Murilo.

Em seguida, o cantor reforçou que a maioria das críticas vem de pessoas que não lhe acompanhavam anteriormente. "É nítido que é uma galera que não acompanhava a gente [Murilo e Marília] e comentam coisas que simplesmente não são verdade, sabe?", finalizou.

Gabriela e Murilo assumiram o namoro no final de junho, quando a influenciadora compartilhou um vídeo que registra o momento em que o artista lhe pediu em namoro. Na ocasião, o cantor levou sua companheira para sua cidade natal e lhe surpreendeu com uma decoração impecável em sua casa.

Vale lembrar que este é o primeiro namoro que Huff assume desde a morte de Marília Mendonça. Os dois ficaram juntos por três anos e tiveram um relacionamento privado. Juntos, o casal teve um filho, o pequeno Léo, de três anos de idade.

Murilo Huff rebateu as críticas que ele e Dona Ruth receberam recentemente!

Murilo Huff encanta em momento fofo com o filho

Na última quarta-feira, 26, Murilo Ruff deixou seus seguidores encantados ao compartilhar foto ao lado de seu único filho, Léo, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça. Na publicação, os dois posaram sorridentes em uma piscina de bolinhas.

"O amor da minha vida", babou Huff na legenda. Os fãs ficaram babando com o lindo registro e destacaram a semelhança de Léo com a mãe. "A carinha da Marília", "Cada dia que passa ele tá mais a cara da mãe. Ela ia tá se achando", "É a Marília todinho", "A cara da mamãe", disseram.

Vale lembrar que atualmente Léo mora com a avó, Ruth Dias, mãe de Marília, que compartilha a guarda do garotinho com o cantor sertanejo. No último dia 22, Marília completaria 28 anos se estivesse viva. Murilo fez questão de recordar um clique e parabenizar a artista: "Hoje eu tenho certeza que o céu está em festa".