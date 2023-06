É oficial! Murilo Huff faz pedido de namoro especial para Gabriela Versiani

Cantor sertanejo Murilo Huff oficializa relacionamento com Gabriela Versiani com lindo pedido de namoro

Agora é mais que oficial: Murilo Huff e Gabriela Versiani estão namorando! Através de suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um lindo vídeo do momento em que o cantor sertanejo faz o tão esperado pedido de namoro.

“Quando ‘uma cigana leu a sua mão’, ela também te disse que merecíamos o que estamos vivendo agora? Desde o primeiro dia que nos conectamos, soube que merecíamos um amor leve, tranquilo e com um propósito maior!”, começou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“O meu desejo é que seja uma história linda, que inspire e que nos transforme em pessoas melhores pra nós mesmos e pro mundo! eu tô transbordando felicidade! Hoje tenho certeza que sou a mulher mais feliz do universo! Estarei sempre do seu lado. nos momentos bons assim e nos desafiadores também. juntinhos, crescendo e evoluindo em tudo!”, continuou Gabriela.

“P.S.: O pedido não poderia ser mais especial. você ter escolhido minha cidade, o lugar onde cresci, fez nosso amor resgatar todo o amor que recebo aqui! isso com certeza vai nos fortalecer ainda mais e me faz ter mais certeza que vc é o homem certo pra mim. OBRIGADAAAA!!!!! Te amo”, completou a influenciadora digital, completamente apaixonada pelo mais novo namorado.

No vídeo, Gabriela aparece descendo vendada de um jatinho particular acompanhada de Murilo, logo em seguida entrando em um carro. Então, os dois se abraçam e a influenciadora digital sorri. Assim, o vídeo mostra a área externa da casa toda decorada com velas e uma linda mesa pronta, com a letra da música Cigana escrita.

Através dos comentários da postagem, Murilo se derreteu pela nova namorada: “Sempre vou fazer tudo o que eu puder pra te ver feliz! Que Deus nos abençoe”, escreveu o cantor sertanejo. Esse é o segundo relacionamento que ele assume desde o fim de seu namoro com a cantora Marília Mendonça, com quem teve Léo, de apenas três anos de idade.