Murilo Huff reage ao ver vídeo da namorada de biquíni: 'Quem tá pegando'

Murilo Huff exibe vídeo da nova namorada de biquíni nas redes sociais

O cantor Murilo Huff está apaixonado novamente! Há poucos dias, ele assumiu o namoro com a influencer Gabriela Versiani e acaba de postar um novo vídeo da amada nas redes sociais. Desta vez, ele compartilhou uma imagem dela apenas de biquíni e reagiu ao vídeo.

Nas imagens, Gabriela exibe sua boa forma ao usar biquíni mínimo com direito a barriga sarada à mostra. E ela ainda escreveu: “Ele reclamava que eu só postava foto de biquíni, mas...”. Então, Murilo compartilhou o vídeo e completou a frase: “Realmente, quem tá pegando não está reclamando de jeito nenhum”.

Há poucos dias, Gabriel revelou como conheceu Murilo pessoalmente. Ela contou que todo mundo ficou impressionado com a sintonia entre eles. "Ninguém vai acreditar nisso, mas é sério. Quando a galera viu a gente naquele clipe, o povo pensou assim: ‘Que isso, eles se conhecem há 10 anos’. Só que vocês acreditam que não? Eu já sabia quem era o Murilo, obvio, já escutava escutava várias músicas dele, porque sou sertanejeira, mas eu nunca tinha visto ele pessoalmente. A gente se viu pessoalmente a primeira vez no clipe. Que loucura", disse ela.

No Dia dos Namorados, os dois assumiram o romance publicamente de um jeito encantador. Ela mostrou o presentão que recebeu dele na data especial. Ele um lindo buquê de rosas vermelhas lindíssimas, acompanhado de uma jóia de uma marca de luxo caríssima, com peças que podem chegar a custar milhões de reais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Murilo Huff fala sobre Marília Mendonça

Nos bastidores de um show no último final de semana, o cantor Murilo Huff falou sobre Marília Mendonça, que é a mãe do seu filho, Léo, e destacou a parceria deles na música. “Todos os meus shows eu faço questão sempre de lembrar [de Marília], até porque a gente gravou músicas juntos que estão no repertório. E eu costumo dizer que a maior homenagem que eu posso fazer pra ela eu faço todos os dias, é cuidar do nosso filho", disse ele.