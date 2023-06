Murilo Huff dá presentão de Dia dos Namorados para Gabriela Versiani: ‘Amando’

Influenciadora digital Gabriela Versiani assume relacionamento com Murilo Huff e manda recado direto para o cantor

Agora não é mais segredo para ninguém: o cantor sertanejo Murilo Huff e a influenciadora digital Gabriela Versiani estão namorando! Assumidos recentemente, a modelo usou suas redes sociais para compartilhar que ganhou um presente e tanto do amado, para celebrar o Dia dos Namorados.

Murilo, que é ex-namorado da cantora sertaneja Marília Mendonça, e pai de seu filho, Léo, deu à amada um lindo buquê de rosas vermelhas lindíssimas, acompanhado de uma jóia de uma marca de luxo caríssima, com peças que podem chegar a custar milhões de reais.

“Você ganha meu coração, cada dia mais. Que bom dividir esse sentimento e essa felicidade com você. Tô amando cada coisinha que envolve a gente”, se declarou a influenciadora digital. Mas, mesmo com todo romantismo, Gabriela fez questão de mandar uma indireta bem indireta para Murilo: “Esse ainda não foi o pedido, tá? Só pra deixar claro pra vocês e pra ele”, disparou.

Ahhh veiii 🥹🥹♥️♥️♥️ não tô sabendo lidar com isso n pic.twitter.com/hqdobMUjLl — Becah ❤️👑 Tchau balada (@MundoDoHuff) June 12, 2023

Ex de Marília Mendonça, Murilo Huff é visto em clima de romance com Gabriela Versiani

No último dia 26, Gabriela Versiani e Murilo Huff foram vistos juntinhos em clima de romance durante um festival de música em Goiânia, no qual ele se apresentou. Os dois foram flagrados por fãs abraçados e com o rosto bem perto assistindo ao show de Wesley Safadão. Na hora do ex de Marília Mendonça se apresentar, ele dedicou a música 'Cigana' para "alguém especial" que estava presente. Nem mesmo Gustavo Mioto aguenta mais a enrolação do casal para revelar a novidade e escreveu: "Se assumam logo, que enrolação". Ele demonstrou impaciência ao comentar um tweet que dizia que Murilo estava todo feliz nos stories por Gabi ter ido vê-lo. "Desde que eu conheci essa peça rara lá em Noronha, a gente não se desgrudou mais não. Eu tô muito feliz. Já fiquei amiga da equipe inteira, a gente já ta aqui fazendo farra. Vim assistir o primeiro show dele", disse a influenciadora, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.