Ex de Marília Mendonça, Murilo Huff é visto em clima de romance com Gabriela Versiani

Gabriela Versiani viajou a convite do cantor Murilo Huff para assistir seu show em Goiânia e ganhou dedicatória em música

A influenciadora Gabriela Versiani e o sertanejo Murilo Huff foram vistos juntinhos em clima de romance durante um festival de música em Goiânia, no qual ele se apresentou.

Os dois foram flagrados por fãs abraçados e com o rosto bem perto assistindo ao show de Wesley Safadão. Na hora do ex de Marília Mendonça se apresentar, ele dedicou a música 'Cigana' para "alguém especial" que estava presente.

Até mesmo Gustavo Mioto cansou da enrolação do casal para revelar a novidade e escreveu: "Se assumam logo, que enrolação". Ele demonstrou a impaciência ao comentar um tweet que dizia que Murilo estava todo feliz nos stories por Gabi ter ido vê-lo.

Em seu perfil do Instagram, a musa apareceu ao lado dele e afirmou: "Desde que eu conheci essa peça rara lá em Noronha, a gente não se desgrudou mais não. Eu tô muito feliz. Já fiquei amiga da equipe inteira, a gente já ta aqui fazendo farra. Vim assistir o primeiro show dele". Ele ainda a agradece por ir e ela pelo convite.

O cantor é pai de Léo, de 3 anos, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça, que faleceu em uma queda de helicóptero em novembro de 2021.

Veja: