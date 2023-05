Após gravação romântica, web shippa Murilo Huff com influenciadora: ''Sai da ficção''

Cantor Murilo Huff e modelo Gabriela Versiani gravam cenas românticas em Noronha e seguidores shippam o casal; cantor elogia a influencer

Após gravação de cenas para novo videoclipe de Murilo Huff (27), na tarde de quinta-feira, 18, em Fernando de Noronha, os seguidores estão shippando o cantor com a influenciadora digital Gabriela Versiani (24).

O vídeo foi gravado em clima de romance uma praia no arquipélago em Pernambuco, e depois de compartilharem registros juntos, os internautas começaram a especular sobre um possível romance entre o artista e a affair de Gabriel Medina (29).

Em seu perfil no Instagram, Gabriela publicou uma sequência de cliques durante a viagem. Em uma das imagens ela aparece coladinha com Huff dentro do avião. Em outra, a influencer posou usando o chapéu do sertanejo, que deixou um elogio para ela nos comentários do post: "Sorrisão bonito", disse.

"Sai da ficção. Seria um casalzão. Pronto falei! To leve! Hahahahaahhaha", "É errado shippar com Murilo huff???", "Já pode casar com o Murilo?", "Quem será o novo amor de Gabriela Versiani?", "Já tô shippando", se empolgaram os seguidores.

Por meio de suas redes sociais, Huff fez questão de agradecer a participação especial da modelo em seu novo projeto: "Não poderia deixar de agradecer e engrandecer muito o seu trabalho. Obrigado por ter respirado de maneira tão intensa, e se entregando tão verdadeiramente a esse projeto. Você é incrível", declarou.

Confira a foto de Gabriela Versiani e Murilo Huff em Noronha:

Murilo Huff encanta ao homenagear Marília Mendonça no Dia das Mães

No domingo, 14, comemora-se o Dia das Mães, e o cantor Murilo Huff comoveu os seguidores ao relembrar da mãe de seu filho, a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021).

Nas redes sociais, o artista, pai de Léo, de 3 anos, publicou um vídeo com imagens da sertaneja, homenageando também a mãe dela, Dona Ruth Dias, com quem divide a guarda de Léo, e sua mãe, Zaida Huff.

Nos registros, é possível ver momentos da família com o pequeno. Em um dos trechos, Marília aparece tocando violão para o filho, ainda bebê. "Feliz dia das mães à todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas veinha", escreveu Huff ao legendar a publicação em sua conta oficial no Instagram.