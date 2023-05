No Dia das Mães, Murilo Huff encanta ao homenagear Marília Mendonça, Dona Ruth e sua mãe

Cantor Murilo Huff presta homenagem para a mãe de seu filho, Marília Mendonça (1995 - 2021), a mãe da cantora, Dona Ruth, e sua mãe, Zaida Huff

Neste domingo, 14, comemora-se o Dia das Mães, e o cantor Murilo Huff (27) comoveu os seguidores ao relembrar da mãe de seu filho, a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021).

Nas redes sociais, o artista, pai de Léo, de 3 anos, publicou um vídeo com imagens da sertaneja, homenageando também a mãe dela, Dona Ruth Dias, com quem divide a guarda de Léo, e sua mãe, Zaida Huff.

Nos registros, é possível ver momentos da família com o pequeno. Em um dos trechos, Marília aparece tocando violão para o filho, ainda bebê.

"Feliz dia das mães à todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas veinha", escreveu Huff ao legendar a publicação em sua conta oficial no Instagram.

Nos stories, Dona Ruth ainda mostrou que ganhou uma cesta de café da manhã e um buqê de rosas de Murilo Huff e do neto, Léo.

Confira a homenagem de Murilo Huff para Marília Mendonça, Dona Ruth e sua mãe:

Mãe de Marília Mendonça chora com Dia das Mães na escola de Léo

Impossível não se emocionar! Dona Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça (1995 - 2021), encantou os seguidores ao mostrar a homenagem que recebeu na comemoração de Dia das Mães na escola do neto, Léo.

Nos stories de seu Instagram, na quarta-feira, 10, Dona Ruth, que também é mãe de João Gustavo, de 22 anos, compartilhou um vídeo mostrando que não conseguiu segurar a emoção ao ver o pequeno cantando You Are My Sunshine, de Johnny Cash, ao lado dos colegas de turma, que ainda desenharam um coração com o nome das mamães.

Nas imagens, Dona Ruth ainda aparece abraçando o neto e brincando juntos. "O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho para as mães", escreveu ela, se referindo à filha.