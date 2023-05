Mãe de Marília Mendonça chora com Dia das Mães na escola do neto Léo

Dona Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, não segura a emoção com homenagem na escola do neto, Léo, da relação da cantora com Murilo Huff

Impossível não se emocionar! Dona Ruth Dias, mãe da eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021), encantou os seguidores ao dividir a homenagem que recebeu na comemoração de Dia das Mães na escola do neto, Léo, de 3 anos, fruto do relacionamento da cantora com Murilo Huff (27)!

Nos stories de seu Instagram, na quarta-feira, 10, Dona Ruth, que também é mãe de João Gustavo, de 22 anos, compartilhou um vídeo mostrando que não conseguiu segurar a emoção ao ver o pequeno cantando You Are My Sunshine, de Johnny Cash, ao lado dos colegas de turma, que ainda desenharam um coração com o nome das mamães.

Nas imagens, Dona Ruth ainda aparece abraçando o neto e brincando juntos. "O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho para as mães", escreveu ela, se referindo à filha, que morreu aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021, quando Léo tinha quase dois anos.

Ex de Marília Mendonça gera polêmica com atitude em casamento

Um detalhe inusitado acabou roubando a cena no casamento do empresário Yugnir Ângelo com a influenciadora Mirella Janis que agitou João Pessoa na noite de quarta-feira, 10.

É que durante a festa, os convidados foram surpreendidos por uma homenagem para a cantora Marília Mendonça, que foi noiva do empresário por dois anos. A festa contou com um show do cantor Felipe Araújo. Na hora em que a imagem foi exibida, ele se apresentada com De Quem é a Culpa?, um dos hits da Rainha da Sofrência.

Nas redes sociais, a postura do empresário dividiu opiniões. Isso porque sempre circularam boatos de que ele teria traído a cantora na época em que os dois estavam juntos. Em 2017, ela chegou a contar aos fãs detalhes sobre o término.