Ex de Marília Mendonça gera polêmica com atitude em casamento: "Que viagem"

Ex de Marília Mendonça gera polêmica após momento controverso em casamento avaliado em mais de R$ 2 milhões

Um detalhe inusitado acabou roubando a cena no casamento do empresário Yugnir Ângelo com a influenciadora Mirella Janis que agitou João Pessoa na noite desta quarta-feira, 10.

É que durante a festa, os convidados foram surpreendidos por uma homenagem para a cantora Marília Mendonça, que foi noiva do empresário por dois anos. A festa contou com um show do cantor FelipeAraújo. Na hora em que a imagem foi exibida, ele se apresentada com De Quem é a Culpa?, um dos hits da Rainha da Sofrência.

Nas redes sociais, a postura do empresário dividiu opiniões . Isso porque sempre circularam boatos de que ele teria traído a cantora na época em que os dois estavam juntos. Em 2017, ela chegou a contar aos fãs detalhes sobre o término. “Não gosto de lembrar. Fiquei muito chateada porque ele sempre foi bem nervoso, não soube se expressar. Terminou do pior jeito. Porque ele ficou muito mal. O sentimento que tinha acabado em mim não tinha nele. Foi muita surpresa para ele. Mas foi o certo a se fazer. Quando ele viu que eu não ia mentir sobre os meus sentimentos, que não ia adiantar conversar porque amor não se ‘cria’ conversando, ele me ofendeu”, contou Marília Mendonça na época.

Com cerca de 350 convidados, o casal reuniu amigos e celebridades na cerimônia luxuosa que deixou os fãs perplexos. Ao todo, a festa foi avaliada em mais de R$ 2 milhões e surpreendeu pelo bom gosto e elegância de cada detalhe.

Yugnir meteu uma homenagem pra Marília, sua ex-noiva cujo noivado acabou pq ele TRAIU ela, no casamento dele? Mas é mto esquisitinho esse macho — Beatriz Vega 💖 (@biavegaa) May 11, 2023

Tá zoando que o Yugnir meteu uma homenagem pra Marilia no casamento dele??? Que viagem foi essa.. — LUCAS DA MARILIA (@lucaasrj_) May 11, 2023

Não é por nada não, mas o Felipe Araujo não podia homenagear a Marília em outro casamento, não no casamento do ex noivo dela. Achei bem desrespeito com os noivos — Sidney Pedroso ✨ (@Sidneypedrosoo) May 11, 2023

Gente??? Fizeram homenagem para Marília Mendonça no casamento do ex-noivo dela 😳 pic.twitter.com/LJP54eAzwm — ALFINETEITEEN (@alfineteiteen) May 11, 2023

Como é o vestido de Mirella Janis?

A influenciadora digital Mirela Janis impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir o vestido de noiva que escolheu para oficializa a união com Yugnir Angelona noite desta quarta-feira, 10, em João Pessoa, na Paraíba.

O vestido da noiva, assinado por Paulo Dolce, custa cerca de R$ 200 mil e possui aplicações de cristais Swarovski. O modelo conta com a tradicional saia bufante, decote de princesa, mangas de renda e um véu com mais de cinco metros. A ruiva ainda usou uma tiara.