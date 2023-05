Mirela Janis escolhe vestido de R$ 200 mil para se casar com Yugnir

A influenciadora digital Mirela Janis oficializou a união com Yugnir na noite desta quarta-feira, 10, em João Pessoa

A influenciadora digital Mirela Janis impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir o vestido de noiva que escolheu para oficializa a união com Yugnir Angelo na noite desta quarta-feira, 10, em João Pessoa, na Paraíba.

O vestido da noiva, assinado por Paulo Dolce, custa cerca de R$ 200 mil e possui aplicações de cristais Swarovski. O modelo conta com a tradicional saia bufante, decote de princesa, mangas de renda e um véu com mais de cinco metros. A ruiva ainda usou uma tiara.

"Pronta pra dizer SIM", escreveu a influenciadora digital ao mostrar as fotos com o vestido de noiva nas redes sociais.

Confira as fotos do vestido de noiva de Mirela Janis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MIRELA JANIS 🍦 (@mirelajanis)

Os detalhes da cerimônia

Os ex-participantes do Power Couple Brasil, da Record TV, prepararam uma cerimônia e festa avaliadas em R$ 2 milhões. A celebração acontecerá na Domus Hall, na Paraíba, e contará com a presença de 350 convidados, entre eles, Deolane Bezerra, Adriane Galisteu, Gabi Martins, Marina Ferrari, Elana Valenaria e muitos outros.

"Sempre sonhei com esse momento. Mesmo com tudo que já passamos, nós nunca desistimos um do outro. Lutamos muito para ficarmos juntos, acertando, errando, recebendo haters e críticas", disse a noiva. "É uma promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. Estamos muito ansiosos e sonhando com o grande dia, tenho certeza que ficará para sempre guardado em nossas memórias e de todos que estarão presentes", falou o noivo.

Vale lembrar que Mirela e Yugnir estão juntos desde 2019, mas o namoro engatou mesmo depois da participação dela no reality De Férias com o Ex Brasil Celebs. O noivado aconteceu em 2021.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!