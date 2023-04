Yugnir e Mirela Janis: Saiba detalhes do casamento milionário deles

Yugnir e Mirela Janis vão se casar em cerimônia avaliada em R$ 2 milhões e a noiva usará vestido de R$ 200 mil

Ex-participantes do Power Couple Brasil,Yugnir e Mirela Janis estão cuidando de todos os detalhes para o casamento dos sonhos. Eles vão oficializar a união no dia 10 de maio em uma cerimônia e festa avaliadas em R$ 2 milhões. A celebração acontecerá na Domus Hall, na Paraíba, e contará com a presença de 350 convidados.

A lista de padrinhos deles conta com várias celebridades, como Adriane Galisteu e Alexandre Iódice, Marina Ferrari, Elana Valenaria, Iran Ângelo e Ian Ângelo.

Para o grande dia, a noiva usará um vestido do estilista Paulo Dolce. O modelito terá aplicações de Swarovski e é avaliado em R$ 200 mil. As alianças foram escolhidas pelo noivo, que promete surpreender a amada. E a decoração vai unir o clássico e o moderno, em tons claros e com arranjos e orquídeas. “As pessoas iram se surpreender com minhas escolhas, porque no meio do caminho descobri que sou uma noiva clássica”, contou ela.

Ao pensar no casamento, a noiva se derrete: “Sempre sonhei com esse momento. Mesmo com tudo que já passamos, nós nunca desistimos um do outro. Lutamos muito para ficarmos juntos, acertando, errando, recebendo haters e críticas”. Por sua vez, o noivo comentou: “É uma promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. Estamos muito ansiosos e sonhando com o grande dia, tenho certeza que ficará para sempre guardado em nossas memórias e de todos que estarão presentes".

Os dois estão juntos desde 2019, mas o namoro engatou mesmo depois da participação dela no reality De Férias com o Ex Brasil Celebs. O noivado aconteceu em 2021.

Fotos: Rodolfo Santos