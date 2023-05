Quem é o ex de Marília Mendonça que casou? Yugnir Ângelo também foi noivo da cantora

Marília Mendonça e o empresário terminaram a relação em 2017

O empresário Yugnir Ângelo chamou atenção na noite desta quarta-feira, 10, ao homenagear a cantora Marília Mendonça (1995-2021) em seu casamento com Mirella Janis. O empresário começou a namorar a Rainha da Sofrência no ano de 2015, se tornando noivo dela em 2016. Porém, o relacionamento acabou em 2017.

O ex-noivo de Marília Mendonça é um empresário artístico e dono da Domus Hall, uma casa de eventos localizada na Paraíba. Hoje, Yugnir acumula mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram, onde costuma compartilhar momentos ao lado da esposa, trabalhos com publicidade e vídeos de humor.

O empresário também já participou do reality show Power Couple, programa da RecordTV. Ao lado de Mirella, ele participou da 5ª edição do programa e se destacaram bastante, criando alianças com outros casais e se tornando conhecidos pelo público como Cremosinha e Boyzinho, apelidos que costumavam se chamar.

Na época do relacionamento com Marília Mendonça, o término foi motivado pela idade da cantora. A Rainha da Sofrência chegou a afirmar que terminou o noivado por se sentir muito nova para assumir tal compromisso. Após a morte da artista em um acidente de avião, em novembro de 2021, Yugnir publicou uma homenagem para a ex.

Após o término, o empresário foi acusado de ter traído a cantora sertaneja com sua atual esposa. Na época, a dançarina e influenciadora digital negou as acusações e explicou que, quando Yugnir e Marília Mendonça terminaram o relacionamento, em 2017, ela ainda não conhecia o futuro marido, e o conheceu apenas dois anos depois, em 2019.

Marília já havia revelado a uma seguidora que o sucesso Nosso Amor Envelheceu tinha sido dedicada ao empresário, e que o término não tinha sido amigável. "Não gosto de lembrar. Fiquei muito chateada porque ele sempre foi bem nervoso, não soube se expressar. Terminou do pior jeito. Porque ele ficou muito mal. O sentimento que tinha acabado em mim não tinha nele. Foi muita surpresa para ele. Mas foi o certo a se fazer."

EX-NOIVO DE MARÍLIA MENDONÇA PRESTA HOMENAGEM EM CASAMENTO

Durante a festa de casamento de Yugnir Ângelo e Mirella Janis, os convidados foram surpreendidos por uma homenagem para a cantora Marília Mendonça, que foi noiva do empresário por dois anos. A festa contou com um show do cantor FelipeAraújo. Na hora em que a imagem foi exibida, ele se apresentada com De Quem é a Culpa?, um dos hits da Rainha da Sofrência.

Com cerca de 350 convidados, o casal reuniu amigos e celebridades na cerimônia luxuosa que deixou os fãs perplexos. Ao todo, a festa foi avaliada em mais de R$ 2 milhões e surpreendeu pelo bom gosto e elegância de cada detalhe. O momento da homenagem dividiu opiniões na internet, causando estranhamento com a atitude.