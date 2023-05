Após a morte de Marília Mendonça, Murilo Huff assumiu apenas um namoro; relembre

Murilo Huff e Marília Mendonça ficaram juntos por quase cinco anos e são pais do pequeno Léo

O cantor sertanejo Murilo Huff (27) viveu um romance com a eterna Rainha da sofrência, Marília Mendonça (1995-2021) e, após a morte da cantora, ele assumiu apenas um relacionamento, que teve seu término anunciado nesta terça-feira, 2, pela médica Nicole Melo (27).

Marília Mendonça e Murilo Huff terminaram o namoro em setembro de 2021 , menos de dois meses antes da morte da cantora em um acidente de avião. Juntos, entre idas e vindas, eles tiveram o pequeno Léo, que hoje tem 3 anos.

A Rainha da sofrência assumiu o namoro com o cantor sertanejo em 2019. Os dois eram bastante discretos quanto à vida pessoal, e já se conheciam antes, tendo composto alguns sucessos juntos. Em dezembro de 2019, nasceu Léo.

Na época do nascimento do bebê, os dois enchiam as redes sociais com fotos do primogênito e diziam que, apesar do pouco tempo de relacionamento, o nascimento do primeiro filho tinha sido a maior e melhor bênção que podiam ter.

Em julho do ano seguinte, 2020, os dois anunciaram o término do namoro. No entanto, não ficaram muito tempo separados, reatando a relação em novembro do mesmo ano. A relação do casal foi marcada por idas e vindas, e os dois sempre brincavam sobre as músicas que saíriam dos términos.

Em setembro de 2021, o namoro dos dois chegou ao fim mais uma vez. Na época, Marília Mendonça concedeu uma entrevista ao jornalista Leo Dias e pediu que os fãs respeitassem o momento delicado que o ex-casal estava passando, e que iriam seguir uma relação de amizade.

Na época do acidente, o cantor emocionou o país ao compartilhar uma homenagem à ex-namorada. "Sigo aqui, ainda sem palavras, mas já vi que isso não vai passar. Não tão cedo. Você foi sem avisar e deixou um buraco dentro de mim", começou.

"Um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar. Talvez esse pequenininho correndo aqui na sala me ajude a enfrentar sua falta. Ou talvez ele me faça sentir mais falta ainda, pq ele é sua cara. Eu não sei. Eu tô perdido", completou ele citando o filho.

LEIA NA ÍNTEGRA A HOMENAGEM DE MURILO HUFF À MARÍLIA MENDONÇA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

MÉDICA CONFIRMA O FIM DO RELACIONAMENTO COM MURILO HUFF

O cantor Murilo Huff e a médica Nicole Melo começaram a se relacionar em maio do ano passado. Em um comunicado divulgado ao site Quem, a equipe do sertanejo confirmou que os dois estavam se conhecendo. Agora, cerca de um ano depois, a relação chegou ao fim.

"Não estou namorando. Infelizmente, meu antigo relacionamento não deu certo. É uma pessoa maravilhosa, de uma família maravilhosa, mas vidas diferentes. E tá tudo bem, não deu certo e é isso", disse a profissional de saúde, em seu perfil do Instagram.