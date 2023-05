Ex-affair de Murilo Huff confirma o fim do relacionamento deles

Nicole Melo revela que está solteira após rumores de que estava vivendo um affair com o cantor Murilo Huff

O cantor Murilo Huff está solteiro novamente! Nesta semana, a médica Nicole Melo (27) revelou que terminou o seu antigo relacionamento. Sem dizer o nome dele, ela respondeu uma caixa de perguntas dos fãs nas redes sociais e contou sobre o fim do affair.

“Não estou namorando. Infelizmente, meu antigo relacionamento não deu certo. É uma pessoa maravilhosa, de uma família maravilhosa, mas vidas diferentes. E está tudo bem, não deu certo e é isso”, disse ela nos Stories do Instagram.

Vale lembrar que Murilo e Nicole assumiram publicamente o relacionamento em maio do ano passado por meio da equipe dele, que contou que os dois estavam se conhecendo. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os dois ficaram juntos por quase um ano.

Este foi o primeiro relacionamento de Murilo Huff após o fim do namoro com Marília Mendonça em 2021.

Murilo Huff fala sobre a saudade de Marília Mendonça

Recentemente, Murilo Huff contou sobre a saudade que sente de Marília Mendonça. O cantor sertanejo abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionado por um internauta sobre a eterna rainha da sofrência, com quem teve um filho, Léo, que está com três anos.

"Sente saudade da Marília?", questionou um internauta. "Com certeza! E vou sentir todos os dias pro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim", desabafou o artista.

Em seguida, Huff confessou que sente falta de conversar com Marília sobre as descobertas e evolução do herdeiro. "Sinto falto de dividir com ela todos esses momentos incríveis que nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha...", completou.